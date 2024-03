Voor de kwalificatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië liet Helmut Marko weten dat hij na het weekend in theorie op non-actief kon worden gesteld. Red Bull was namelijk aan het kijken of hij mogelijk vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt aan de media over het onderzoek dat eerder naar Christian Horner was ingesteld, na een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag.

Marko noemde de aantijging dat hij gelekt zou hebben ‘complete onzin’. “Ik ben al heel erg blij als ik mijn iPhone een beetje onder controle heb”, reageerde hij tegenover de Oostenrijkse zender ORF. “Ik heb het rapport niet gezien en ook de chats niet. Ik heb me er opzettelijk verre van gehouden. Dat ik hier nu mee word geassocieerd… Het lijkt wel bijna een geplande operatie. ‘Sluw’, zou het woord zijn dat Lauda zou hebben gebruikt.”

Wie er achter het vooropgezette plan zou zitten, zei Marko niet. Horner laat na de race in Saudi-Arabië weten dat hij en het Red Bull Formule 1-team er in elk geval niets mee te maken hebben. “Het gerucht dat hij geschorst kon worden, was voor het team net zo goed nieuws als voor de rest van de wereld”, zegt Horner tegenover onder andere Motorsport.com. “We waren erg verbaasd dat te horen.”

“Helmut werkt niet voor mij”, maakt de teambaas duidelijk. “Hij werkt niet voor Red Bull Racing, hij werkt voor Red Bull GmbH. Het was dus een zaak tussen deze twee partijen. Wij maakten geen onderdeel uit van de gesprekken.” Horner en Marko zijn beiden vanaf het begin betrokken bij Red Bull Racing. “Ik ken Helmut sinds 1996. Ik ken hem dus al heel erg lang. Hij heeft over de jaren een zeer belangrijke rol gespeeld, een rol die in de loop der jaren is geëvolueerd. Hij is bijna 81, maar hij is nog steeds heel erg gemotiveerd als het om F1 gaat, wat positief is.”

Na het nieuws dat Marko mogelijk geschorst kon worden, sprong Max Verstappen in de bres voor de Oostenrijker. De drievoudig wereldkampioen liet weten dat hij niet door zou kunnen gaan bij het team als Marko er niet meer zou zijn. Op zaterdagochtend vond er een gesprek plaats tussen Red Bull CEO Oliver Mintzlaff en Marko. De uitkomst van dat onderhoud was dat Marko aan kan blijven. Op de vraag of de uitspraken van Verstappen invloed hebben gehad op het besluit van Red Bull om Marko in functie te laten, antwoordt Horner: “Er was geen besluitvormingsproces ten aanzien van Helmut. Ik weet niet waar dat gerucht vandaan komt. Het is in elk geval niet iets waar ik bij betrokken ben geweest.”

Horner voorziet geen problemen als het gaat om het samenwerken met Marko. “Mijn relatie met Helmut is geen issue. Hij is altijd erg uitgesproken geweest, maar dat is Helmut.”