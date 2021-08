Wat is pole Verstappen waard op Spa? "Ligt grotendeels aan het weer"

Het circuit van Spa-Francorchamps is in de voorbije jaren niet echt een Red Bull-omloop gebleken, maar een sterk verbeterde auto en het nodige hemelwater heeft de panelen doen kantelen in de editie van 2021. Op zaterdag ging Verstappen lovenswaardig om met de weersomstandigheden en wist hij zijn negende F1-pole te pakken. "Het is dit weekend extreem nat en vriest ook zo'n beetje, het bijna ongelooflijk om te bedenken dat het nog steeds augustus is. Maar gelukkig zijn we de kwalificatie doorgekomen en is Lando oké", lacht Horner.

"Het ging er vooral om dat we onszelf een weg door de sessies zouden banen en geen overhaaste dingen zouden doen. Beide coureurs hebben dat naar behoren uitgevoerd en Max heeft al helemaal goed werk afgeleverd. Ik denk dat we als team ook de juiste keuzes op de juiste momenten hebben gemaakt", looft Horner zijn manschappen. "Het draaide allemaal om die ene ronde op het laatste moment en Max heeft zichzelf in de ideale positie gekregen door als één van de laatste coureurs op de baan te zitten."

Kwetsbaar op Kemmel Straight?

Het betekent dat Verstappen de best denkbare startplek heeft op zondag, of is dat op Spa eigenlijk niet zo vanaf pole? In het (recente) verleden is namelijk al gebleken dat de leidende man kwetsbaar is op Kemmel Straight. Vreest Horner dat scenario na het doven van de lichten ook op deze zondag? "Nou ja, we hebben in ieder geval vrije lucht voor ons. We moeten gewoon zorgen dat we een goede start hebben en daarna zien we wel. Als leidende auto ben je normaal gesproken kwetsbaar na Eau Rouge, dat klopt wel, maar voor hetzelfde geld regent het weer en dan heb je juist een belangrijk voordeel qua zicht. Laten we zien wat het weer doet, maar ik start liever vanaf pole dan vanaf welke andere positie dan ook."

Red Bull hoopt om meerdere redenen op regen tijdens de race. Zo rijdt de formatie met iets meer downforce dan Mercedes, is regen beter bij een start vanaf pole en heeft Red Bull in dat geval ook een voordeel qua banden. "Onze beide coureurs zijn erin geslaagd om een set intermediates uit te sparen tijdens de kwalificatie. Volgens mij zijn wij het enige team in de top-tien dat daarin is geslaagd. Als het weer net zo is als gisteren, laat ik zeggen echt zomerse omstandigheden hier in België, dan hebben we nog wel iets achter de hand."

Video: De kwalificatie, de reacties in de paddock en de verwachtingen voor de race besproken in een nieuwe F1-update