Horner waarschuwt Pérez: “Hij weet wat er op het spel staat”

Het team van Red Bull kende geen makkelijk weekend in Canada, maar Sergio Pérez maakte het er allemaal niet beter op door zich als zestiende te kwalificeren en op een knullige manier van de baan te spinnen in de race. De Mexicaan reed zijn achtervleugel aan diggelen en noteerde zo zijn tweede DNF op rij. Teambaas Christian Horner is niet blij.

“Hij had een vreselijk weekend”, aldus de Brit tegenover Sky Sports. “Hij zal sterk terug moeten komen in Barcelona. Gelukkig heeft Ferrari geen punten gescoord, waardoor we enigszins goed weg zijn gekomen. Maar we hebben twee auto’s nodig die punten scoren. We kwamen er nu mee weg, maar vanaf Barcelona hebben we Checo nodig waar hij aan het begin van het jaar was.” Red Bull gaat momenteel met 301 punten aan de leiding bij de constructeurs. Ferrari is na een dubbele uitvalbeurt - Charles Leclerc kreeg motorproblemen en Carlos Sainz botste na een spin op Alexander Albon - op 252 punten blijven staan.

Horner vertrouwt erop dat Pérez er over twee weken weer staat. “Soms denk je dat hij in de touwen hangt, maar komt hij vervolgens weer sterk terug. Hij is een harde. En dit doet hem meer pijn dan wie dan ook. Hij zal dus vastberaden zijn om iedereen weer de vorm te laten zien die hij in de eerste vier races van het seizoen toonde. En hij weet wat er op het spel staat. Het is voor ons belangrijk dat hij op de top van zijn kunnen presteert, want in het constructeurskampioenschap zitten drie teams ons op de hielen.”

Verstappen in topvorm

Voor Max Verstappen, die een moeizaam weekend afsloot met een zege, had Horner louter lovende woorden. “Ik denk dat Max echt in topvorm was”, laat Horner weten. “De omstandigheden waren voor iedereen een nachtmerrie, maar Max en de pitmuur werkten goed samen om tot de juiste beslissingen te komen en op het juiste moment de juiste aanpassingen door te voeren. Dit was een geweldige manier om terug te komen na Monaco. Hier heb je immers ook kerbs en hobbels. Om deze race in deze condities te winnen, is een fantastisch resultaat.”

Nadat Verstappen naar droogweerbanden was gewisseld, begon hij te klagen over hoe de auto zich op de kerbstones gedroeg. “We hadden de auto behoorlijk stijf afgesteld en dat begon hij te voelen”, zegt Horner daarover. Met een glimlach: “Maar ondertussen reed hij weg bij de coureurs die achter hem zaten, dus ja…”

Video: Sergio Pérez spint en glijdt tegen de barriers