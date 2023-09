Helmut Marko is iemand waarvan we weten dat hij nooit een blad voor de mond neemt. De Oostenrijker is niet bang om zich over allerlei zaken uit te laten en wil daarbij nog wel eens uit de bocht vliegen. Zo ook over Red Bull-rijder Sergio Perez, die volgens Marko vanwege zijn 'Zuid-Amerikaanse afkomst zich niet zo kan focussen als Sebastian Vettel en Max Verstappen'. Marko en Perez hebben hier over gesproken en voor laatstgenoemde is de kous af, maar vanuit het Formule 1-team van Red Bull bleef het stil. Teambaas Christian Horner legt bij Sky F1 uit waarom dat zo is.

"Ten eerste, deze opmerkingen waren niet goed", verklaart Horner. "Helmut heeft dat snel door gehad en heeft zowel publiekelijk als direct aan Sergio zijn excuses aangeboden. Checo is een enorm belangrijk teamlid, waarvoor we erg hard hebben gewerkt om hem in 2021 in het team te krijgen. We hebben een wereldwijde fanbase en nemen dat erg serieus. We weten dat we grote verantwoordelijkheden hebben als team en als Formule 1, en zijn ons daar zeer bewust van. Het is Checo's 250e race en willen ons daar op focussen, want Helmut heeft zijn excuses aangeboden." Toch is het opvallend dat Red Bull niet publiekelijk een reactie heeft gegeven: "Hij [Marko] is geen werknemer van Red Bull Racing, dus daarom hebben we geen statement naar buiten gebracht. Hij is onderdeel van de Red Bull-groep en die groep heeft via het ServusTV-kanaal excuses aangeboden."

Red Bull en AlphaTauri voorstander extra DRS-zone

Tijdens de donderdagse mediasessies werd er veel gesproken over een toevoeging van een extra DRS-zone op het nieuwe rechte stuk, iets waar veel coureurs groot voorstander van zijn. De FIA legde echter uit dat de teams niet tot consensus kwamen en dat er daardoor geen DRS-zone kwam. Sky heeft begrepen dat vijf teams niet hebben gereageerd, drie teams tegenstander waren en dat er twee voor dit idee waren. Het Engelse medium gokte dat AlphaTauri en Red Bull voorstander waren. "Goed gegokt", vertelt Horner. "Ik denk dat dit voor de close racing kansen had gecreëerd, maar ik maak me er niet druk om."

Rookie-opties

Red Bull Racing is één van de teams die nog twee keer tijdens een officiële training een rookie in de auto moet zetten. Horner vertelt welke coureurs kanshebbers zijn: "We hebben bijvoorbeeld Jake Dennis die Formule E-kampioen is en voor ons veel werk achter de schermen en in de simulator heeft gedaan. Ook hebben we bijvoorbeeld Isack Hadjar, die hier dit weekend als reserve aanwezig is. We hebben dus wat opties en hebben nog tijd voordat we een coureur in de auto moeten zetten."