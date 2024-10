Horner waakt voor te hoge verwachtingen van Austin-update Red Bull

Na een ijzersterke start van het Formule 1-seizoen is Red Bull Racing flink weggezakt. De koppositie bij de constructeurs is overgenomen door McLaren en Max Verstappen moet vrezen dat Lando Norris hem in het wereldkampioenschap voor coureurs inhaalt. Met nog zes races te gaan is tegelijkertijd de conclusie dat beide titels nog haalbaar zijn voor Red Bull. Om de ambities wat kracht bij te zetten komt de renstal naar de volgende Grand Prix in Austin met een upgradepakket.

Binnen Red Bull wordt er reikhalzend naar dit pakket uitgekeken. Helmut Marko gaf al aan dat in Texas de ommekeer van het seizoen moet komen, maar teambaas Christian Horner wil de verwachtingen wat temperen. In de F1 Nation-podcast laat de Brit weten dat er genoeg factoren zijn waarom men zich niet moet blindstaren op het resultaat op het Circuit of the Americas. "Ik denk dat alle teams - want dit is een natuurlijk moment - in Austin met wat nieuws komen", begint Horner. "Ferrari heeft wat groots. Ik denk dat McLaren en Mercedes ook wat meenemen."

Ook de timing van de update in Amerika speelt volgens Horner mee in het feit dat hij niet al te hard wil roepen dat deze update het verschil gaat maken. "Wij willen nu voortbouwen op het begrijpen van wat de auto doet. Na Monza hebben we pas ontdekt hoe we de auto tussen de voorkant en de achterkant in balans kunnen houden. Dat zorgt ook weer voor meer vertrouwen bij de coureurs", legt de 50-jarige teambaas uit. "Maar dit wordt weer een heel andere uitdaging. Sector 1 is er een op hoge snelheid en ze hebben het circuit van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Dat is dus ook een variabele die we mee moeten nemen. En dan is het ook nog een sprintweekend, dus we moeten vanaf het eerste moment sterk zijn. We moeten dit dus allemaal meenemen. Maar iedereen in het team werkt keihard om de problemen te begrijpen en te bespreken. En hopelijk hebben we in Austin de oplossingen op de auto zitten."