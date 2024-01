Bij Red Bull is alleen Max Verstappen zeker van een langer verblijf bij het Formule 1-team. Teamgenoot Sergio Perez ziet dit jaar zijn contract aflopen en moet zichzelf op de baan bewijzen, wil hij ook in 2025 nog in de Red Bull-bolide rijden. Met veel aflopende contracten in 2024 zijn er veel kapers op de kust, ook binnen de Red Bull-familie. Daniel Ricciardo heeft er geen geheim van gemaakt dat hij wil terugkeren naar het topteam en ziet bij zusterteam AlphaTauri zijn kans schoon om aanspraak te maken op het zitje naast de drievoudig wereldkampioen. Voor nu is teambaas Christian Horner echter tevreden over Perez.

"Checo is een zeer capabele racer en het is heel zwaar om de teamgenoot van Max te zijn", zegt Horner tegen Sky Sports. "Hij heeft echt mentale kracht getoond door daarmee om te gaan." De Red Bull-teambaas benadrukt dat Perez op één vlak moet verbeteren: "Hij moet zich focussen op de zaterdag en ervoor zorgen dat hij over het algemeen dichter bij Max zit in de kwalificatie. Hij moet verder naar voren starten, zeker wanneer het veld convergeert. We kunnen het ons niet veroorloven om veel auto's tussen hem en Max te hebben staan."

Onlangs gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko aan dat Perez zijn contract voor 2024 zal uitzitten, maar daarna is het nog maar de vraag of de Mexicaan de teamgenoot van Verstappen blijft. Horner wijst naar de veel contracten van coureurs die aflopen. Zeker dertien coureurs, onder wie Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Fernando Alonso, moeten dit jaar om de onderhandelingstafel gaan zitten. "2024 wordt een groot jaar", voorspelt Horner op het gebied van de rijdersmarkt. "Veel contracten van coureurs lopen af. We hebben geweldige talenten in onze eigen stal. Natuurlijk is dit voor andere coureurs een zeer aantrekkelijk zitje." De Brit, die onlangs een koninklijke onderscheiding kreeg, stelt dat 'Checo onze coureur is', maar wil nog niet zeggen of hij voor 2025 ook op het zitje naast Verstappen kan rekenen. "Als hij goed presteert willen we hem houden voor 2025, maar het draait er nu volledig om hoe presteert ten opzichte van zijn teamgenoot", aldus Horner.