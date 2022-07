Horner: "Voorsprong Red Bull overtreft mijn stoutste dromen"

De Grand Prix van Frankrijk viel ten prooi aan Max Verstappen, die zijn zevende zege van het Formule 1-seizoen 2022 boekte. Met Sergio Perez op de vierde positie deed Red Bull Racing bovendien zeer goede zaken in de strijd om beide wereldkampioenschappen, want Charles Leclerc viel uit na een crash en Carlos Sainz werd na zijn gridstraf en tijdstraf slechts vijfde. Het gevolg is dat het team na twaalf races een voorsprong van 82 punten heeft op Ferrari. Bij de coureurs heeft Verstappen inmiddels een marge van 63 punten op Leclerc. In beide kampioenschappen staat Red Bull er beter voor dan teambaas Christian Horner had durven dromen.

"Als je me afgelopen jaar voor kerst had verteld dat we met de grootste reglementaire verandering in 40 jaar en met de energie die we in het kampioenschap van vorig jaar hebben gestoken nu acht overwinningen, twee sprintzeges en een voorsprong van 63 en 82 punten zouden hebben in het kampioenschap, dan had dat mijn stoutste dromen overtroffen", vertelt Horner. "Het is echt tekenend voor de vastberadenheid, de toewijding en het harde werk achter de schermen in de fabriek. We zien dit jaar een zeer competitief Ferrari en we zien dat Mercedes momentum opbouwt. Maar als je bedenkt dat wij als laatste team de focus volledig naar dit jaar hebben gelegd, dan hebben we fenomenaal werk geleverd."

Voorafgaand aan de GP van Frankrijk was de strategie een van de onzekere factoren. Op papier zouden een eenstopper en tweestopper elkaar niet veel ontlopen, maar veel zou afhangen van de bandenslijtage. Horner verklapte na de race dat Verstappen aanvankelijk op pad was gestuurd met een tweestopper. De bandenslijtage viel echter mee, waardoor één pitstop ook mogelijk bleek. "We gingen voor de undercut en het was het vroegste moment waarvan wij dachten dat we er een eenstopper mee konden doen. Eerlijk gezegd was de bandenslijtage ook minder dan we voor de race verwachtten. Voor de race neigden we naar twee stops. Maar in de loop van de race gingen we steeds meer richting één stop en in ronde 16 haalden we de trekker over, omdat we een stukje vrije baan zagen waar we Max in konden krijgen", legt Horner de verandering qua strategie uit. "Een halve ronde later had hij de positie op de baan en vanaf dat moment was het een kwestie van de banden netjes inrijden. Twee ronden erna crashte Charles en iedereen kreeg onder die safety car een gratis pitstop. We hadden geluk dat we net genoeg voorsprong hadden op beide Mercedessen."

