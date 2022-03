Jeddah was dit weekend voor de tweede keer gastheer van een Formule 1-race en in beide races is Max Verstappen erin geslaagd om te strijden om de overwinning. Daar waar de strijd met Lewis Hamilton in 2021 nog verloren ging na een controversiële botsing, wist de coureur van Red Bull Racing in 2022 wél toe te slaan. In een beklijvend gevecht rekende hij af met Charles Leclerc, die de race in Bahrein op zijn naam schreef na een eveneens spectaculair gevecht met Verstappen. Voor Red Bull is de zege in Jeddah een welkome opsteker, nadat het team vorige week nog met beide auto’s uitviel en een nulscore noteerde.

Verstappen strategisch sterk in Jeddah

Die deceptie heeft het team weg kunnen spoelen met een knappe zege in Saudi-Arabië, stelt teambaas Christian Horner. “Het is geweldig om terug te slaan na de teleurstelling van Bahrein. Het team heeft afgelopen week hard gewerkt om de problemen die we hadden te begrijpen en aan te pakken”, vertelt hij na afloop van de race, waar hij zelf overigens ook van heeft genoten. “Wat een geweldige race. Het was voor Max een heel strategische race, waarin hij niet te veel van de banden moest vragen zodat hij aan het einde van de race genoeg over had om aan te vallen. Hij en Charles raceten geweldig en gelukkig had hij aan het einde net genoeg over.” Horners conclusie is dan ook duidelijk: “Ik denk dat Max heel volwassen gereden heeft.”

Verstappen en Leclerc wisselden in de slotfase van de race enkele keren van positie, in alle gevallen geholpen door DRS. Het tweetal speelde richting de laatste bocht meerdere malen een spel om te voorkomen dat zij als eerste het detectiepunt zouden passeren. Leclerc had hier aanvankelijk de overhand in, maar uiteindelijk wist Verstappen zijn concurrent toch te verschalken. “Hij kwam erachter waar hij moest zijn, voltooide de inhaalactie en had daarna nét genoeg om Charles achter zich te houden”, analyseert Horner, die tegelijkertijd wel hoopt dat zulke spellen niet vaker gespeeld moeten worden. “Voor de toekomst moeten we misschien kijken naar de plek waar het detectiepunt voor DRS ligt, want je wil voorkomen dat je in zo’n situatie belandt.”

Vierde plek 'enorm teleurstellend' voor Perez

Aan de andere kant van de Red Bull-garage is er ongetwijfeld teleurstelling bij Sergio Perez. Zaterdag pakte hij nog zijn eerste pole-position in de Formule 1 en op zondag deed hij weinig fout, maar het ongelukkige moment van de enige safety car-fase wierp de Mexicaan terug naar P4. “Dit is enorm teleurstellend voor Checo”, aldus Horner. “Wat reed hij gisteren een geweldige ronde voor de pole en dat zette hij om in de leidende positie. Hij had de race prachtig onder controle en we stopten in de ronde die we voorafgaand aan de race hadden afgesproken. En ineens boem, een safety car. Soms zitten die mee, soms zitten die tegen en vandaag viel die voor hem erg ongelukkig.”