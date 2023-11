Max Verstappen behaalde in Mexico zijn zestiende Formule 1-zege van 2023, terwijl de teller van Red Bull Racing dit jaar tot dusver op achttien staat. Het Oostenrijkse F1-team blijft met de RB19 de recordboeken herschrijven. In Mexico-Stad was het een jaar geleden dat Red Bull een straf kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Dit leverde niet alleen een boete op, ook mocht de renstal twaalf maanden lang minder tijd doorbrengen in de windtunnel en CFD-simulaties inzetten. Die straf kwam bovenop het feit dat het team als constructeurskampioen van alle formaties al de minste simulatietijd had. Toch is het in Milton Keynes gelukt om de voorsprong in 2023 te vergroten, al stelt teambaas Christian Horner dat de grootste klap nog moet komen ondanks dat de focus in de fabriek al op 2024 ligt.

"De volledige impact is nog niet gezien, omdat het absoluut de ontwikkeling van dit jaar in gevaar heeft gebracht", zegt de Red Bull-chef. "Gelukkig kwamen we begin dit jaar met een sterke auto en hebben we het grootste deel van de ontwikkelingstijd al vrij vroeg in het jaar kunnen gebruiken voor de auto van volgend jaar. Dat is belangrijk geweest. Door de beperkingen in de windtunnel, hebben we besloten die verder in te zetten voor de RB20 in plaats van de ontwikkeling voort te zetten met de RB19."

Alle tien F1-teams, inclusief Red Bull, voldeden na onderzoek aan het budgetplafond voor het seizoen 2022. Hoewel de audit lastig was, vindt Horner wel dat de evaluatie op een correcte manier is gegaan. "De reglementen zijn zeer complex en geëvolueerd. De nauwkeurigheid die de FIA heeft toegepast was erg goed", vervolgt hij. "Het was een volledige colonoscopie die we in de zomer meemaakten. Ik denk dat de FIA hier ook weer van leert. Natuurlijk is elk bedrijf op een andere manier gestructureerd. Dat vergroot de complexiteit. Of het nu een dochteronderneming of een andere rapporteringsgroep is. Ik vind dat de FIA behoorlijk goed werk leverde in de afgelopen twaalf maanden."

Bruno Famin, interim-teambaas van Alpine, voegt eraan toe dat de FIA de teams actief helpt met hoe uitgaven gerapporteerd dienen te worden. "We werken in F1, de Formule E én Le Mans. Soms is het lastig om de juiste uitgaven aan het juiste project toe te wijzen", zegt de Fransman. "De FIA helpt ons om het duidelijk te maken. Wij helpen de FIA ook weer om het proces te verbeteren. Het is zo complex, dat een foutje op de loer ligt of dat we een verkeerde interpretatie geven van wat ze willen."