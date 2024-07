Het is de afgelopen races bijzonder spannend in de Formule 1. De eerste veertien races van het seizoen hebben zeven verschillende winnaars opgeleverd van vier teams: Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes en McLaren. Op basis van de afgelopen acht races zou de strijd om de coureurstitel helemaal open liggen, al zou Max Verstappen - net zoals nu het geval is - nog altijd de kampioenschapsleider zijn. "Het is geweldig voor de sport en haast onvermijdelijk als je de regels stabiel houdt, dan krijg je altijd convergentie", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner over de strijd aan de top.

Hij ziet in de geschiedenis van de sport dat het vaker gebeurt dat teams naar elkaar toe kruipen met regels die ongewijzigd blijven, maar weet ook dat het in 2026 anders zal zijn. "We krijgen in 2026 een grote regelwijziging, dat zal tot grotere verschillen leiden", vreest Horner. "Maar tussen nu en dan zullen vier teams in de komende achttien maanden voluit gaan", bekijkt de Brit het van de positieve kant. Of die regels van 2026 achteraf gezien onnodig zijn? "Je kunt nooit stilstaan en ze hebben de veranderingen doorgevoerd om redenen die zij relevant vinden. De sport moet zich blijven ontwikkelen."

Voor nu is de situatie bij Red Bull heel anders dan begin dit jaar. In beide kampioenschappen gaat het Oostenrijkse concern aan de leiding, maar de voorsprong op McLaren is een stuk kleiner geworden. Met nog tien races in de tweede seizoenshelft te gaan, bedraagt die voorsprong nog maar 42 punten. Horner erkent dat er wat moet gebeuren, wil zijn team de constructeurstitel weer veiligstellen. "We weten waar we ons op moeten concentreren en wat we moeten verbeteren. Daar is iedereen ook mee bezig." In Spa-Francorchamps koos Red Bull voor een motorwissel voor Verstappen, die daardoor van P11 moest starten. Hij werd vijfde, wat uiteindelijk vierde werd door de diskwalificatie van George Russell. Volgens Horner had het er heel anders uit kunnen zien zonder die straf, maar: "We hebben de schade beperkt."

Convergentie blijft

Diezelfde Verstappen heeft er de afgelopen tijd op gehamerd dat zijn team wakker geschud moet worden en dat het tijd is om meer performance te vinden. Horner benadrukt dat het hele team voluit werkt om met verbeteringen te komen. "Met deze stabiele regels is wat we nu leren ook relevant voor volgend jaar", aldus de teambaas. "We zijn over de helft van het seizoen en hebben zeven Grands Prix gewonnen. We hebben twee of drie sprintraces gewonnen en gaan in beide kampioenschappen aan de leiding. De afgelopen weken is [de voorsprong] bij de constructeurs wat geslonken, dus daar ligt onze focus op."

Volgens Horner was het een kwestie van tijd voordat de concurrentie Red Bull op de hielen zou zitten. "Het is onvermijdelijk dat je aan de top van de curve komt en dat we minder windtunnel tijd hebben dan wie dan ook vanwege het systeem van de ATR [aerodynamic testing regulations]. Dat is normaal", doelt hij op het feit dat de teams op basis van de WK-stand windtunneltijd toegewezen krijgen. De kampioen krijgt de minste tijd, de hekkensluiters juist de meeste tijd. "Volgend jaar zul je ook convergentie houden", is Horner overtuigd. "Ik denk dat iedereen de top van de curve bereikt en de ene week is het Mercedes, de andere week McLaren, de andere week Red Bull - Ferrari staat er al een tijdje niet bij."