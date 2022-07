Horner verwacht sterk Mercedes in GP van Frankrijk

Na een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2022, waarbij het team kampte met porpoising, heeft Mercedes de weg naar boven gevonden. Lewis Hamilton eindigde in Oostenrijk voor de derde opeenvolgende maal op het podium, op een baan die het merk met de ster traditioneel niet goed ligt. Teamgenoot George Russell kwam op de Red Bull Ring als vierde over de meet. In de kwalificatie waren beide zilverpijlen al sterk onderweg totdat het duo crashte in Q3.

Volgens Mercedes F1-teambaas Toto Wolff is het gat met de twee dominerende teams de afgelopen maanden gehalveerd en komt zijn team nog twee tot drie tienden tekort op Ferrari en Red Bull. De teambaas van laatstgenoemde formatie erkent dat Mercedes een steeds grotere bedreiging vormt, zeker nu het team porpoising onder controle heeft. “We verwachten dat ze snel zijn op Paul Ricard. Bij vlagen laten ze zien dat ze erbij zitten of er bijna zijn. Hun laatste twee races waren heel behoorlijk. Er is helemaal geen teken meer van porpoising, dus het lijkt erop dat ze langzaam weer gaan meedoen in de strijd.”

De regerend constructeurskampioen heeft in de eerste helft van het seizoen te veel punten verspeeld om nog een serieuze gooi te doen naar de titel. Bij de constructeurs bedraagt de achterstand 122 punten, Ferrari staat 66 punten voor. Bij de coureurs heeft Russell 80 punten achterstand op WK-leider Verstappen, Hamilton staat daar nog eens 19 punten achter. Horner sluit echter niet uit dat het Duitse merk nog een rol van betekenis gaan spelen: “Ik denk dat ze echt een concurrent worden. Ze blijven constant punten scoren. Ik weet niet hoe groot de achterstand is in de kampioenschappen, maar soms is het een goede zaak als er meer auto’s mee gaan doen. Soms kan het ook slecht uitpakken. Voor de fans is het geweldig als er zes auto’s strijden om de zeges.”

