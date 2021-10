Horner verwacht spektakel bij F1-start in Austin, Verstappen koeltjes

Voor het eerst in het hybride tijdperk heeft Red Bull Racing pole-position te pakken op het Circuit of the Americas. Verstappen stond uiteindelijk met het Pirelli-bandje in zijn handen, al leek die eer aan het begin van Q3 nog naar Sergio Perez te gaan. "Checo is echt geweldig op dreef dit weekend en is ook heel blij met de auto. Ik dacht dat hij zijn eerste pole-position zou pakken, maar de regen en het feit dat hij als laatste auto op de baan was, hebben hem tijd gekost in de laatste sector", aldus Horner tegenover Sky Sports F1. "En Max heeft andermaal een geweldige prestatie geleverd door zijn hoofd koel te houden en zo'n fenomenale rondetijd te klokken."

Het gevolg is dat Max Verstappen voor de twaalfde keer in zijn Formule 1-carrière vanaf pole-position mag vertrekken. Op het hobbelige circuit in Texas vindt hij titelrivaal Lewis Hamilton naast zich op de grid en dus mogen de fans zich verheugen op een interessante openingsronde in Texas. Des te meer omdat er veel kan gebeuren bij de run omhoog na de start en doordat de eerste bocht tamelijk uniek is. "Ik denk dat het hier vrij lastig wordt om elkaar te volgen, dus je wilt zeker als eerste door die bocht heen. Ik verwacht dan ook spektakel bij de start. Gelukkig hebben wij twee mannen vooraan." Het markeert een verschil met Mercedes, dat Valtteri Bottas door een motorische gridstraf slechts op P9 heeft staan.

Verstappen heeft weinig met vragen over clash

De aanwezigheid van Perez kan helpen, al belooft het in eerste instantie toch weer Verstappen tegen Hamilton te worden - niet voor het eerst dit jaar. De twee hebben een voorgeschiedenis en dus was het in de persconferentie weer tijd voor de gebruikelijke vragen over een nieuwe aanvaring. Verstappen wenst daar echter niet aan mee te doen. "Ik snap niet waarom we dit iedere keer weer ter sprake moeten brengen", is de Limburger zat van die vragen.

"Het is ook niet zo dat wij de enige coureurs in deze sport zijn die elkaar hebben geraakt. Deze dingen gebeuren nou eenmaal en horen jammer genoeg bij de sport. Maar wij proberen er altijd als professionals mee om te gaan. We staan samen op de eerste rij en volgens mij rekent iedereen op een prachtige race, dat geldt ook voor ons als coureurs", zo laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. Hamilton is dezelfde mening toegedaan en voegt toe dat er in Austin meerdere aspecten van belang zijn. "Ik hoop dat we heelhuids door de eerste bocht komen en een goede race hebben. Ik denk overigens niet dat het allemaal in de eerste bocht wordt beslist."

F1-update: Terugblik op de kwalificatie en vooruitblik op de race in Austin