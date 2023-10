VIDEO: Horner verwacht F1-sprintracezege Max Verstappen Voor Red Bull-teambaas Christian Horner is het zo klaar als een klontje: Max Verstappen wil hoe dan ook de F1-sprintrace in Qatar winnen. Volgens de Brit zal het ook de kroon op het werk van zijn coureur zijn, want daarmee is de derde wereldtitel definitief binnen. Ook licht de teambaas een tipje van de sluier op over de festiviteiten die gepland zijn.