Formule 1

Horner: Verstappens niet verantwoordelijk voor mijn ontslag bij Red Bull

Christian Horner denkt niet dat de familie Verstappen iets te maken heeft gehad met zijn ontslag bij Red Bull Racing. Hij wijst daarvoor naar de top van Red Bull en adviseur Helmut Marko.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Jos Verstappen

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

In juni 2025 moest Christian Horner na ruim 20 jaar zijn biezen pakken bij Red Bull Racing. De teambaas, die sinds de eerste Formule 1-race van de Oostenrijkse renstal aan het roer stond, werd afgerekend op de tegenvallende prestaties van het team in de eerste helft van 2025. Op het moment dat Horner aan de kant werd gezet, leek Max Verstappen namelijk al kansloos in de strijd om de wereldtitel - al knokte hij zich later in het seizoen nog terug.

Ten tijde van Horners ontslag werd her en der gesuggereerd dat de familie Verstappen daar een aandeel in zou hebben gehad. Dat werd onderbouwd met een verwijzing naar de lastige relatie tussen de teambaas en Jos Verstappen, die in het jaar voor dat besluit zo nu en dan overhoop lagen met elkaar. Toch denkt Horner dat de familie Verstappen geen rol heeft gespeeld in zijn ontslag. 

"Zijn vader is nooit mijn grootste fan geweest. Hij is openlijk kritisch over mij geweest. Maar ik geloof niet dat de Verstappens hier op enige manier verantwoordelijk voor waren", benadrukt Horner in de vierde aflevering van het nieuwe seizoen van Drive to Survive, dat vrijdag op Netflix verschijnt. In plaats daarvan wijst hij naar een tweetal andere personen binnen de organisatie van Red Bull.

"Ik denk dat dit een beslissing was van Oliver Mintzlaff, met Helmut [Marko] die vanaf de zijlijn adviseerde", vervolgde Horner, die ook vermoedens had waarom hij de laan werd uitgestuurd. "Uiteindelijk zijn er dingen veranderd binnen het bedrijf, binnen de groep. De oprichter is overleden. En na de dood van Dietrich [Mateschitz] werd ik misschien gezien als iemand met te veel invloed."

Christian Horner denkt dat Oliver Mintzlaff en Helmut Marko voor zijn ontslag bij Red Bull hebben gezorgd.

Christian Horner denkt dat Oliver Mintzlaff en Helmut Marko voor zijn ontslag bij Red Bull hebben gezorgd.

Foto door: Red Bull Content Pool

Dat maakte het noodgedwongen vertrek bij Red Bull niet minder pijnlijk voor Horner, die met het team acht coureurstitels en zeven constructeurstitels veiligstelde. "Ik had nooit gedacht dat ik in deze positie terecht zou komen. Natuurlijk is je eerste reactie, wanneer je zo’n klap te verwerken krijgt, iets in de trant van: laat ze maar."

"Er is me iets afgenomen wat niet mijn keuze was en wat voor mij heel waardevol was", vervolgt Horner. "Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb mijn best gedaan voor mijn team en voor de mensen die ik vertegenwoordigde. Maar de prestaties dit jaar waren niet zo sterk als voorheen."

"Wissel Lawson-Tsunoda niet mijn keuze"

In de vierde aflevering van het achtste Drive to Survive-seizoen, die de naam A Bull With No Horns heeft gekregen, gaat Horner ook in op de coureurswissel bij Red Bull tijdens het F1-seizoen 2025. Voor de start van het seizoen werd Liam Lawson aangesteld als de nieuwe teamgenoot van Verstappen, maar na slechts twee races moest hij alweer plaatsmaken voor Yuki Tsunoda.

Horner leek nooit echt achter die beslissing te staan, iets wat hij tegenover Netflix ook bevestigde. "Dat was niet mijn keuze", aldus de Brit, die ook nu vooral naar de inmiddels gestopte adviseur Marko wees. "Ik werd altijd aangespoord om coureurs uit het Young Driver Programme te nemen. Helmut speelde daarin een grote rol."

Deel of bewaar dit artikel

