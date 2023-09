Horner legt verschillen tussen Max Verstappen en Vettel uit

Het moet Red Bull-teambaas Christian Horner goed doen om te zien dat opnieuw een coureur vanuit zijn renstal negen opeenvolgende zeges wist te pakken. In 2013 slaagde de Brit samen met Sebastian Vettel daarin, dit jaar is dat met Max Verstappen achter het stuur gelukt. De Nederlander kan daar op zondag in Monza nog een aan vastplakken, waarmee hij het record solo in handen krijgt.

Voorafgaand aan de race op de iconische Temple of Speed vertelt Horner voor de microfoon van Viaplay wat de verschillen zijn tussen beide coureurs. "Ik denk dat Sebastian veel meer op de details let. Hij vindt de techniek ook nog interessant", vertelt de 49-jarige Engeslman. "Max rijdt meer op gevoel." We weten inderdaad dat Verstappen zich minder bemoeit met de techniek, en dat hij zich met name focust op de racerij zelf. "De debriefing met Sebastian duurde anderhalf uur en met Max maar tien minuten", voegt de grote man achter ondertussen alweer zes coureurs- en vijf constructeurstitels.

Viaplay-analist Ernest Knoors kan bevestigen dat Vettel inderdaad erg geïnteresseerd is in de technische kant van de sport. "Ik heb met Sebastian gewerkt bij Toro Rosso waar we ook een keer een overwinning hebben gepakt", vertelt de voormalig Formule 1-motoreningenieur van onder andere BMW en Ferrari. "Wij leverden toen motoren. Sebastian is iemand die notities maakt en heel erg nadenkt en bezig is. Op die manier is het heel erg leuk om als ingenieur met hem te werken, omdat hij een beetje dezelfde taal spreek."

Naast het verschil in technische interesse ziet Horner ook dat de coureurs op een compleet andere manier van communiceren hebben. "Ze verschillen heel erg in communicatiestijl", verklaart de uit Leamington Spa afkomstige teambaas. Naast deze grote verschillen is er ook een gemene deler tussen Verstappen en Vettel. "Als het gaat om vastberadenheid en toewijding lijken ze heel erg op elkaar", aldus Horner.