Horner verrast door F1-pole Verstappen: "Dacht dat Ferrari ons de baas was"

Voorafgaand aan de kwalificatie leek Ferrari een grote kanshebber op de pole-position. Ook in Q1 en Q2 bewezen Carlos Sainz en Charles Leclerc over een snelle auto te beschikken, maar op het moment dat het ertoe deed, ging de pole-position alsnog naar Max Verstappen. De 26-jarige Nederlander begon de kwalificatie minder sterk. Hij klaagde over flink wat onderstuur, maar gedurende de sessies heeft het team wat aanpassingen doorgevoerd waardoor de regerend wereldkampioen zich steeds meer op zijn gemak leek te voelen. Teambaas Christian Horner is blij met het toch wat onverwachte resultaat, nu Verstappen zondag van pole start en Sergio Pérez op de derde startplek plaatsneemt.

"Ik dacht eerlijk gezegd dat zij ons vandaag de baas waren", zegt Horner tegen Viaplay, wijzend naar Ferrari. "Het was zeker de eerste keer dat we de laatste sector voor elkaar kregen. Gedurende de kwalificatie, en gisteren en vandaag, gaven we een tiende of anderhalve tiende weg in sector 3. We zijn erin geslaagd de juiste balans te vinden. Max reed twee geweldige ronden, beide waren goed genoeg voor de pole. Checo heeft ook een fantastische ronde afgeleverd waardoor hij de derde plaats pakte. P1 en P3 is erg goed voor morgen."

Verstappen vroeg zijn team in de eerste kwalificatiesessie meermaals om iets meer clicks toe te voegen aan de voorvleugel, waarmee hij het downforceniveau aan de voorkant wilde verhogen. Hij klonk duidelijk niet blij met de balans in de auto in Q1, maar in Q3 was de toon een stuk anders. Daar slaagde Verstappen erin om in sector 1 en sector 3 de snelste tijd te noteren. "We hebben in die sessie volgens mij alle aanpassingen aan de voorvleugel getest", grapt Horner. "Hij bleef maar meer en meer toevoegen", doelt hij op die clicks voor de flaps van de voorvleugel. "Er stond ook best wat wind en het werd richting het einde van de sessie wat frisser. Hij kreeg het voor elkaar, het pakte goed uit en het waren twee geweldige ronden die goed genoeg waren voor pole."

Voor Verstappen lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar Pérez moet eventueel nog vrezen voor een straf. De Mexicaan moet zich na de kwalificatie bij de stewards melden omdat hij Nico Hülkenberg zou hebben gehinderd. "Ik heb de herhaling niet gezien", geeft Horner aan. "Er reden op dat moment veel auto's rond. Hopelijk komt hij niet in de problemen."