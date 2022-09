Red Bull greep een safety car in de slotfase van de Dutch Grand Prix aan om Max Verstappen van de harde naar de zachte band te wisselen. De pitstop betekende echter wel dat de Nederlander achter de twee Mercedes-coureurs, die beide op de medium band onderweg waren, kwam te liggen. Daarmee leek Verstappen voor het laatste deel van de race nog voor een aardige klus te staan.

Doordat George Russell daarna echter ook nog een pitstop maakte, hoefde Verstappen alleen nog met Lewis Hamilton af te rekenen, die op een hardere en oudere set banden naar de finish moest rijden. De safety car-fase was nog maar net ten einde of Verstappen had Hamilton al te pakken, waarna zijn tiende overwinning van het seizoen niet meer in gevaar kwam.

“Deze race was strategisch vrij gecompliceerd”, blikt Horner tegenover onder andere Motorsport.com terug op de zondag in Zandvoort. “De snelste strategie bij het ingaan van de wedstrijd leek een tweestopper te zijn. De VSC maakte ons leven echter iets lastiger, want Mercedes beschikte op de harde band over een sterke pace, al hadden ze nog een behoorlijk lange weg te gaan. We dachten er op dat moment aan om terug te gaan naar de soft. We wisten dat we dan onze positie op de baan zouden opgeven, maar wij zouden dan een beter tempo hebben gehad. Toen de VSC kwam, zijn we echter naar de harde band overgestapt, aangezien die erg goed leek te presteren.”

Vervolgens kwam de echte safety car de baan op en stond Red Bull voor een lastige call. “We besloten om de coureur die voor 105.000 fans aan de leiding ging in zijn thuisrace naar de pits te roepen voor zachte banden, waarmee we onze leidende positie opgaven en achter twee Mercedessen kwamen te liggen”, vertelt Horner. De Brit begrijpt niet waarom Mercedes vervolgens Russell tussen Hamilton en Verstappen vandaan haalde. “Ik was vrij verbaasd dat ze George niet om strategische redeneren op de baan lieten, als rugdekking voor Lewis. Doordat hij ook naar binnen kwam voor een bandenwissel, kregen we een rechtstreeks duel tussen Lewis en Max, waarbij wij in het voordeel waren met de banden. Op het moment dat ze onze plek op de pitmuur passeerden, zat Max er al naast. Vanaf dat moment was het alleen nog zaak om de race te controleren. Het was in tactisch opzicht dus geen makkelijke race, maar we hebben op de pitmuur de juiste beslissingen genomen.”

Verstappen breidde zijn voorsprong in het kampioenschap uit naar 109 punten, in de stand om de constructeurstitel is het verschil tussen Red Bull en Ferrari opgelopen naar 135 punten. Volgens Horner is het nog niet gedaan. “Zo lang de kampioenschappen mathematisch gezien nog open liggen, is er nog niets bepaald. Er zijn nog steeds heel veel races te gaan. Het mag er in de klassementen dan goed uitzien voor ons, we zullen elke Grand Prix op dezelfde manier blijven benaderen, want dat is hoe we ons als team gefocust blijven op het werk dat voor ons ligt. En als er meer dagen als deze volgen, dan komt het met die kampioenschappen vanzelf wel goed.”

Horner laat verder weten dat hij net als vorig jaar volop heeft genoten van de Dutch Grand Prix. “Het was een groot deel van het weekend net alsof we midden in een groot dansfeest zaten”, kijkt de Brit terug op de voorbije dagen. “De sfeer was grandioos. Het is geweldig wat sport teweeg kan brengen en dat Max hier zo’n held is. En het is fantastisch om te zien dat de Formule 1 zo populair is en zoveel mensen op de been kan brengen.”

Video: Christian Horner staat Viaplay te woord na afloop van de Dutch GP