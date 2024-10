Horner verklaart 'sterke ommekeer' van Red Bull in F1 Austin

Na een reeks van enkele tegenvallende raceweekenden stond Red Bull er in Austin een stuk beter bij. Max Verstappen slaagde erin om de sprintpole te veroveren en deze om te zetten in zijn eerste zege sinds de sprintrace van Oostenrijk. In de Grand Prix van de Verenigde Staten moest Verstappen genoegen nemen met de derde tijd na een intens gevecht met titelrivaal Lando Norris. Waar Verstappen in de sprintrace voor zijn gevoel kon aanvallen, was dat in de Grand Prix niet het geval. Met name het gebrek aan grip aan de voorkant zat hem in de weg.

Vlak na afloop van de race wist Red Bull-teambaas Christian Horner nog niet helemaal hoe dat kwam, wel zag hij duidelijk dat de RB20 meer naar onderstuur neigde. "Dat heeft de voorbanden gesloopt", legt hij uit in gesprek met onder meer Motorsport.com. "En dat in tegenstelling tot gisteren [zaterdag], toen we geen onderstuur hadden en de auto heel snel was. We waren snel genoeg om de sprintpole te pakken en de sprintrace te winnen. We hadden ook goede bandenslijtage in de sprint. Toen leek McLaren juist weg te vallen. Ferrari zag er eerlijk gezegd het hele weekend al snel uit. Wel hadden we gisteren de pole moeten hebben", wijst hij naar de kwalificatie, waar de crash van George Russell de spelbreker was. "We hadden een zeer sterke auto in de kwalificatie, maar deze was op zijn zwakst toen we in de race op de harde band met iets te veel onderstuur reden."

Voor de race in Austin had Red Bull zijn hoop gevestigd op een updatepakket. Deze bestond uiteindelijk maar uit twee grotere aanpassingen, maar deze leken Verstappen wel te helpen. Volgens Horner is het vooral een combinatie van de updates en de opgedane kennis in de herfststop. "Het team heeft heel hard gewerkt en hebben hier absoluut performance toegevoegd. Er valt wel nog meer te begrijpen en te verfijnen, maar we hebben een sterke ommekeer gemaakt sinds Singapore. We hebben dit weekend vijf punten meer gepakt dan onze naaste rivaal in het coureurskampioenschap. Dat zag er drie weken geleden nog heel moeilijk uit."

Bemoedigend

Het is dan nog wel de vraag wat die updates precies hebben veranderd aan de RB20. Horner stelt dat dit vooral voor een betere balans heeft gezorgd tussen de voor- en achterkant van de bolide. "En vanaf de eerste ronde was Max al competitiever en veel gelukkiger met de auto", verklaart de Britse teambaas. "Dat was ook voor enkele aanstaande races bemoedigend. Dit is wel het beste waar we op hadden kunnen hopen na Singapore."

Met nog slechts vijf raceweekenden te gaan hopen de teams uiteraard nog sterke prestaties neer te kunnen zetten. Veel nieuwe onderdelen zullen er normaliter niet meer komen nu het seizoen bijna ten einde is, maar met het huidige pakket wil Red Bull wel zoeken naar nog betere prestaties. "Je leert altijd en zoekt altijd naar meer performance", zegt Horner daarover. "Daarnaast is elk circuit weer een andere uitdaging. Het goede is dat we een richting hebben gevonden."

Hoewel Red Bull dus weer een stap lijkt te hebben gezet, moet het in het constructeurskampioenschap nu zeer rekening houden met Ferrari. Dat team was de grootste winnaar van het GP-weekend met 55 punten, waardoor het nog maar acht punten achter het Oostenrijkse team staat terwijl McLaren daar weer veertig punten voor staat. Horner merkt op dat vooral de kleine verschillen tussen de teamgenoten bij die teams het verschil maakt in die strijd. "Ferrari was echt heel sterk. Zij hebben twee coureurs die vooraan meedoen. Dat geldt ook voor McLaren. Er zit geen groot verschil tussen hun coureurs. Dat is wat wij ook nodig hebben in de strijd bij de constructeurs, dat Checo [Pérez] zich ermee gaat bemoeien", zet hij Verstappens teamgenoot nog maar eens op scherp.

Bij de coureurs geniet Verstappen nu een voorsprong van 57 punten op Norris, die met vijf raceweekenden te gaan voor een lastige opgave staat om dat gat te overbruggen. Geheel onmogelijk is het niet en Horner rekent zich daarom ook nog niet helemaal rijk. "Niets is ooit comfortabel of zeker, maar het was belangrijk voor ons. Ik bedoel, dit is de eerste keer dat we beter hebben gescoord dan Lando sinds Spa, denk ik. Dus dat was belangrijk voor ons, om van een achterstand meer een voorsprong te maken."