Horner verklaart nieuwe rol voor 'echte racer' Lambiase

Na het vertrek van Adrian Newey en Jonathan Wheatley heeft de teamleiding van Red Bull Racing besloten om de structuur van het Formule 1-team te veranderen. Een van de figuren die daardoor een grotere rol krijgt, is Gianpiero Lambiase. Hij gaat de werkzaamheden als engineer van Max Verstappen combineren met de nieuwe functie als Head of Racing. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt teambaas Christian Horner waarom Lambiase doorgeschoven is naar die plek.

"Het is een echte racer, ik waardeer hem enorm", begint de Red Bull-topman. "Hij is pragmatisch en recht voor zijn raap. Sinds hij bij het team kwam in 2015 [als engineer van Daniil Kvyat, red.] behoort hij tot de kern van het team. Hij doet zijn werk uitstekend en hij past perfect in deze rol. Hij blijft de engineer voor de auto van Max voor de nabije toekomst, in ieder geval in 2025."

De vraag is echter of Lambiase de twee verschillende functies kan combineren. Het gevaar dat de 43-jarige zich niet meer volledig kan focussen op de rol als engineer van Verstappen ligt namelijk op de loer. Horner laat weten zich daar totaal geen zorgen over te maken. "Ik denk het niet, want er zijn talloze mensen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk", vertelt Horner. "Het enige wat Jonathan [Wheatley] alleen deed, was de communicatie met het Sporting Advisory Committee van de FIA. We bespraken van tevoren wel altijd de agenda."

Dat onderdeel van de functie van Wheatley komt niet bij Lambiase terecht. Voormalig hoofdengineer Stephen Knowles neemt die taken op zich als Head of Sporting Regulations, maar Lambiase zal wel in nauw contact met Knowles staan. "De verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de groep. Het zijn werkzaamheden die passen bij het werk dat ze nu doen, alleen net een stapje extra", vertelt Horner.