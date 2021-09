Horner: “Verkeer gaat een voorname rol spelen in de kwalificatie”

Max Verstappen eindigde de eerste dag van de Dutch Grand Prix slechts als vijfde in de tijdenlijst, nadat hij zijn eerste poging om een snelle ronde te rijden op de zachte band moest afbreken vanwege een rode vlag voor Nikita Mazepin, die in de grindbak was beland. Later keerde hij op hetzelfde setje banden terug op de baan om nog eens aan te zetten, met een 1.11.264 als resultaat. Met die tijd was de zestienvoudig Grand Prix-winnaar ruim drie tienden langzamer dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, die de eerste dag in Zandvoort verrassend als eerste en tweede besloten. Sergio Perez kwam met de andere Red Bull RB16B ondertussen niet verder dan de twaalfde tijd. De beste ronde van de Mexicaan was een 1.11.946.

Gevraagd naar zijn indruk van Mercedes en Ferrari tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Nederland, laat Christian Horner aan Sky Sports weten: “Ze zien er zeker snel uit. Vooral Ferrari, die met twee auto’s bovenaan staan. Wij hebben onze eerste run niet kunnen afmaken, dus we weten niet exact hoe onze ultieme snelheid eruit ziet. Maar er zijn een paar zaken waarmee we aan de slag moeten.” Tijdens de lange runs maakte Red Bull wel een sterke indruk. “De auto ging veel beter tijdens de long run”, beaamt Horner. “Max reed enkele goede tijden en Sergio wist ook een significant beter tempo te rijden. We moeten alleen nog wat dingetjes gladstrijken voor één snel rondje. Maar daarvoor heb je natuurlijk ook een cleane ronde voor nodig.”

Wat betreft dat laatste maakte Horner zich wel wat zorgen voor zaterdag, wat een belangrijke dag wordt aangezien inhalen tijdens de race op zondag haast onmogelijk lijkt. Horner: “Het is een mooi circuit, het is alleen dat verkeer een voorname rol gaat spelen in de kwalificatie. Want het is een korte ronde met heel veel bochten, wat het moeilijk maakt om voor iemand aan de kant te gaan.”