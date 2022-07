Horner: Verhoging budgetplafond Formule 1 niet genoeg

Vrijdag ging de kogel eindelijk door de kerk tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission, die plaatsvond in een hotel ergens in Spielberg. Er werd besloten tot een ‘beperkte’ verhoging van 3,1 procent. Teams rekenden op een basisplafond van 140 miljoen dollar (137,6 miljoen euro) bij 21 races. Nu er dit jaar 22 races op de kalender staan, is er in een eerder stadium al 1,2 miljoen dollar bijgekomen. Een verhoging van 3,1 procent krijgen de teams er nog eens 4,3 miljoen dollar bij waardoor de lat nu op 145,5 miljoen dollar ligt. Dat is eigenlijk te weinig voor Red Bull. Het team was net als de andere grote merken aan het lobbyen voor een verhoging van 8 procent. De kleinere teams waren juist fel tegen, maar gingen grotendeels overstag.

Christian Horner van Red Bull Racing reageert vrijdag op het nieuws: “Is het genoeg? Niet als we kijken naar de prijsstijging, zeker niet als we kijken wat het nu is”, zegt hij tegenover deze site. “Het is niet genoeg voor ons, het is te veel voor de kleintjes. Het is een compromis en uiteindelijk zijn we tot een oplossing gekomen.” Het is echter nog de vraag of Red Bull onder de nieuw gestelde limiet kan blijven. “Daar gaan we alles aan doen”, zegt Horner, die stelt dat de stijgende transport- en energiekosten al niet gedekt kunnen worden met de huidige aanpassing.

Om een dergelijk voorstel er in de F1 Commission doorheen te krijgen, moesten acht van de tien teams voor stemmen. Uiteindelijk was er vrijdag maar één team dat tegen stemde: Alpine. “Ik moet het accepteren vanwege het besluit dat genomen is”, zegt teambaas Otmar Szafnauer tegenover Motorsport.com. “Acht teams hebben gestemd en dan is het erdoor. En nu is dat de nieuwe regel, daar moeten we ons aan houden. Ik vind het lastig dat de regels halverwege het seizoen veranderen, maar de FIA gelooft dat het een compromis is.” Het zit Szafnauer duidelijk nog steeds niet lekker: “Het had gewoon zo moeten blijven.”

Alfa Romeo was net als Alpine fel tegen de aanpassing van het budgetplafond, maar teambaas Fred Vasseur stemde uiteindelijk toch voor. “Het was belangrijk een deal te sluiten”, motiveert hij zijn stem. “Het is altijd een compromis. Als iedereen tevreden is of juist ontevreden, dan is het een goede deal. Uiteindelijk moeten we door en hebben we deze oplossing moeten vinden. De situatie is voor iedereen lastig.”

Teams kunnen in de boekhouding ook alvast rekening houden met het startbudget voor 2023. Het originele plafond ligt dan op 135 miljoen dollar. Aangezien er waarschijnlijk 24 races op de kalender komen worden, komt er dan al 3,6 miljoen dollar bij. Met de toevoeging van het inflatiepercentage ligt de limiet voorlopig op 142,9 miljoen euro. De FIA heeft echter het recht om dat nog aan te passen naar aanleiding van het inflatiecijfer dat in april 2023 door de G7 bekend wordt gemaakt. Dat percentage (of het nu 0 of 10 procent is) wordt uiteindelijk nog toegevoegd aan het budgetplafond.