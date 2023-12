Met negentien zeges in 22 Grands Prix stond er in 2023 geen maat op Max Verstappen. Toch liet hij op sommige momenten in duidelijke bewoordingen weten dat hij niet blij was met hoe het ging. Daar had Christian Horner geen enkel probleem mee, zo vertelde hij in een terugblik op het F1-seizoen bij Sky Sports. Het sluit namelijk naadloos aan bij de persoon die Verstappen is. "Max is enorm veeleisend. De dynamiek tussen hem en zijn race-engineer GP [Lambiase] bereikte een nieuw niveau, net als het vertrouwen dat ze in elkaar hebben. Max is simpelweg hongerig naar perfectie en GP doet zijn best om hem op het rechte pad te houden. Max eist heel veel van zichzelf en het team."

Horner haalde vervolgens een voorbeeld aan van een moment dat Verstappen niet tevreden was over de RB19, die met 21 zeges in 22 races een van de dominantste F1-auto's aller tijden werd. "In Las Vegas was hij weinig complimenteus over de auto, terwijl hij de snelste was. Zijn engineer merkte dat op, maar zo is Max", vervolgde de teambaas van Red Bull Racing. "Hij is gewoon hongerig naar perfectie en het is nooit genoeg. Toen hij het kampioenschap met zes races te gaan won, wilde hij niets laten liggen. En inderdaad, hij won iedere race die volgde. Hij bleef tot de finishvlag in Abu Dhabi vol pushen."

Verstappen begon als regerend tweevoudig wereldkampioen aan het afgelopen seizoen, om vervolgens het hele veld op een hoop te rijden. Gevraagd naar wat er ten opzichte van eerdere jaren veranderd is bij de Nederlander, antwoordde Horner: "De pure snelheid en de racemachine die Max Verstappen is, is denk ik niet veranderd sinds het moment dat hij in de auto stapte. Dat geldt ook voor zijn honger, vastberadenheid en zelfvertrouwen. Wat wel veranderd is, is zijn ervaring. En die extra ervaring in de Formule 1 gebruikt hij ook, samen met zijn volwassenheid en consistentie", constateerde de teambaas. "En de manier waarop hij races kan lezen, hoe hij op de banden let en hoe hij snel kan zijn op de cruciale momenten als de druk erop staat. Het was een geweldig jaar voor hem en ik denk dat het hem echt op gelijke hoogte met enkele van de grote namen in de geschiedenis van de sport plaatst."

'Voorsprong kon twintig seconden groter zijn'

Op diverse fronten reed Verstappen zichzelf in de recordboeken in 2023, onder meer met de meeste zeges in één seizoen. In die negentien gewonnen Grands Prix reed de 26-jarige coureur een voorsprong van maar liefst 3 minuten en 42 seconden bijeen ten opzichte van zijn naaste achtervolgers in deze races. Het tekent de dominantie van zowel Verstappen als Red Bull, maar Horner bevestigt dat zijn formatie lang niet altijd het achterste van de tong heeft laten zien. "Er is altijd een zekere mate van managen, doordat de banden best gevoelig zijn en je de auto niet te ruw wil behandelen", legt hij uit.

"Natuurlijk moeten de motoren ook veel races meegaan en is betrouwbaarheid een belangrijke factor. Maar ik denk dat we in de eerste race in Bahrein nog twintig seconden extra voorsprong hadden kunnen hebben als we hadden gepusht. Op verschillende momenten in het jaar kwam het echter dichter bij elkaar. We zijn halverwege het jaar gestopt met de ontwikkeling vanwege de windtunnelbeperkingen die we hadden. Daardoor moesten we kiezen waarvoor we onze bronnen inzetten. Daardoor zag je het veld in de tweede helft van het seizoen steeds dichterbij komen."

