Volgens het huidige reglement van de FIA zouden er maximaal 26 auto's op de grid mogen staan. Kortom, er zou nog plek zijn voor drie nieuwe Formule 1-teams. Voorlopig wordt er over de toevoeging van een elfde team, met Andretti Autosport als voornaamste kandidaat, al genoeg gestoeid, maar geïnteresseerden hebben tot en met 15 mei om hun interesse voor de seizoenen 2025, 2026 en 2027 te tonen.

Naast Andretti, in samenwerking met General Motors, zijn ook Panthera Team Asia en Hitech GP potentiële kandidaten om zich op de Formule 1-grid te voegen. Ook LKY SUNZ kondigde onlangs aan dat zij interesse hebben in deelname aan de koningsklasse van de autosport. Probleempunt voor de meeste huidige teams, die wel hun mening kunnen delen maar geen laatste zegje kunnen doen over een besluit om nieuwe teams toe te voegen, is het feit dat een elfde team het prijzengeld verdunt. Een nieuw team moet onder de huidige regels een 'entreegeld' van 200 miljoen dollar betalen, wat dan onder alle huidige teams verdeeld wordt. Maar ook daarover zijn teams van mening dat het te weinig is, zeker nu alle teams financieel stabiel zijn.

Niet alleen het geld speelt een rol, geeft Red Bull-teambaas Christian Horner aan. Hij wijst namelijk een ander potentieel probleem aan bij de toevoeging van nieuwe teams: ruimte. "Met de manier waarop de sport zich heeft ontwikkeld... Als je naar de pitstraat kijkt, bijvoorbeeld hier [in Miami] of in Monaco of Zandvoort of andere circuits waar we racen: waar zouden we een elfde team kwijt kunnen? Ook op operationeel vlak: waar zetten we de motorhomes neer? Waar de supportklassen? Waar gaan de vrachtwagens heen? Ik denk dat het ongelofelijk lastig zou worden om dit te bewerkstelligen met de manier waarop de sport zich heeft ontwikkeld."

McLaren-CEO Zak Brown heeft zich positief uitgelaten over de komst van een elfde team, zeker in de vorm van Andretti Autosport. Dat team heeft McLaren immers ondersteund bij het opzetten van het IndyCar-project. Toch weet de Amerikaan met al zijn ervaring ook dat er vooral dromers zijn en dat het vaak niet tot een nieuw team komt. Haas F1, dat in 2016 debuteerde, was het meest recente succes omdat dat volgens Brown de 'enige geloofwaardige en duurzame' team was binnen een groep van 'dromers'. "We moeten er dus voor zorgen dat als er een team bij komt, dat zij echt toegewijd zijn en alles in huis hebben. In mijn ervaring, in verschillende autosporten, zie je veel dromers. Wat we niet nodig hebben met de gezondheid van de sport is een team dat komt, onderschat wat er nodig is en twee jaar later weg is. Petje af voor Haas voor hun inzet voor de sport. We hebben meer van dat soort teams nodig", aldus de McLaren-CEO.