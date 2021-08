Horner: “Bottas heeft een goede job gedaan voor Mercedes”

Max Verstappen en Sergio Perez kwamen prima weg bij de start van de Hongaarse race, maar kregen vervolgens allebei een flinke beuk bij de eerste bocht. Valtteri Bottas had zijn rempunt gemist en was tegen de achterkant van Lando Norris aangereden, die daardoor in de zijkant van Verstappen belandde. Bottas knalde daarna ook nog tegen Perez, die meteen kon uitstappen. Verstappen kon door, zij het met een zwaar gehavende auto en op een positie buiten de punten. Met hangen en wurgen wist de Limburger nog tiende te worden op de Hungaroring, waarmee hij één punt overhield aan de laatste race voor de zomerstop. Doordat Lewis Hamilton derde werd op de baan bij Boedapest, zijn Verstappen en Red Bull de leiding in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap nu kwijt.

“We zagen Valtteri een slechte start maken, waarna hij duidelijk zijn rempunt verkeerd inschatte en een geweldige job voor Mercedes deed door onze beide auto’s uit te schakelen”, blikte Horner tegenover onder andere Motorsport.com Nederland terug op het dramatische begin van de Hongaarse Grand Prix. “We hebben nu weer een hele hoop schade, we zijn een motor kwijt met Sergio en Max zijn race was natuurlijk behoorlijk naar de knoppen door dat ene moment.”

De rechterkant van de auto van Verstappen raakte zwaar beschadigd bij het incident. Onder andere de vloer en de sidepod hadden er flink van langs gekregen, terwijl de bargeboard volledig van de wagen was verdwenen. Doordat de race werd gestaakt, kon er nog wel een en ander worden gerepareerd aan de auto. Maar lang niet alles. “Ik moet zeggen dat de monteurs wonderen hebben verricht door die wagen weer terug op de baan te brengen. Alleen al het herstellen van het leidingwerk voor de vloeistoffen… Hoe het team reageerde, was echt ongelofelijk. Maar ja, tegelijkertijd is het enorm frustrerend.”

De code rood duurde te kort om de RB16B volledig op te lappen, met als gevolg dat Verstappen met een wagen die flink wat downforce miste en totaal uit balans was zijn race moest vervolgen. Op de vraag hoeveel neerwaartse druk de Nederlander precies was verloren, zei Horner: “Laten we zeggen dat Mick Schumacher deze race meer downforce had dan Max! Maar Max heeft de longen uit zijn lijf gereden. Hij heeft één punt binnengehaald, een punt dat aan het einde van het jaar cruciaal kan zijn. En de monteurs hebben de snelste pitstoptijd verder aangescherpt, dus ja, we blijven vechten.”

Hamilton leidde de wedstrijd na de start, maar sloeg de plank mis bij de herstart door niet naar binnen te gaan voor slicks, zoals de rest van het veld deed. De Brit belandde hierdoor achteraan, maar vocht zich daarna goed terug voren. Fernando Alonso voorkwam echter dat Hamilton aan het einde nog een gooi naar de zege kon doen, door de Mercedes-coureur lange tijd achter zich te houden. Horner telt zijn zegeningen: “Gelukkig maakte Mercedes vandaag een strategische blunder. En het leek wel alsof Fernando Alonso in dienst van Red Bull reed. Hierdoor was de schade minder groot dan die had kunnen zijn.”

Het startincident kwam Bottas op een gridstraf van vijf plekken voor de volgende race in België te staan. Een doekje voor het bloeden, aldus Horner. “De penalty is helaas wat het is. Als je die op een baan als deze moet incasseren, dan zijn de gevolgen natuurlijk een stuk groter dan op een circuit als Spa, waar hij voor het einde van de tweede ronde weer op zijn gebruikelijke positie rijdt. Maar hij heeft vandaag goed werk voor Mercedes verricht, of niet?”