Horner: "Updatepakket Red Bull in Silverstone iets groter dan het lijkt"

Met zes overwinningen op rij leek Red Bull Racing de Britse Grand Prix als favoriet te beginnen, al was het team uit Milton Keynes op voorhand waakzaam. Het had meerdere redenen, waarvan de voornaamste reden samenhangt met het beeld van Barcelona. Alhoewel Silverstone een sneller circuit is, ziet men bij Red Bull enkele overeenkomsten met de Spaanse Grand Prix, onder meer de gladde asfaltlaag en de rol van de bandenslijtage. Doordat de Scuderia in Catalonië ijzersterk voor de dag kwam met Charles Leclerc, voorspelde Horner al in een vroeg stadium dat het in Silverstone allesbehalve een abc'tje zou worden voor zijn manschappen.

De vrijdagse trainingen - die voor Red Bull niet vlekkeloos verliepen - hebben dat beeld onderstreept, waardoor Horner de vraag nog maar eens herhaalt: "Of dit circuit beter bij Ferrari past? We moeten in ieder geval constateren dat Ferrari in Barcelona erg sterk was, ja. Maar het mooie is dat deze auto's erg snel worden doorontwikkeld en dat ze snel veranderen. Ik hoop dat de dingen die we hier bij ons hebben helpen om met Ferrari te vechten op dit type circuit."

Waar Horner spreekt over 'dingen die we bij ons hebben' duidt hij logischerwijs op het upgradepakket van Red Bull. Het bestaat vooral uit een aangepaste vloer en een herziene motorkap, met een soort 'boekenplank' tot gevolg die de luchtstroom vanaf de sidepods en halo moet verbeteren. "Onze upgrades gaan vooral om de aerodynamica. Het pakket is misschien iets groter dan dat het lijkt, aangezien maar een deel zichtbaar is. Het gaat met name om de sidepods en de motorkap, daarmee hopen we wat performance te vinden op dit type circuit", verduidelijkt Horner, om meteen met een belangrijke disclaimer te komen. "Maar we moeten er eerst goed mee rijden om te zien of het pakket doet wat we ervan verwachten."

Dat laatste lukte in de eerste vrije training nog niet, toen regen de overhand had en fans het moesten doen met bijzonder weinig auto's op de baan. "Dat was jammer, maar kwam vooral door de banden die we beschikbaar hebben", legt Horner uit. "Die selectie is niet ruim en je wilt niet nu al rubber oproken dat je zaterdag of zondag eigenlijk nog nodig hebt." Het geldt deels voor de slicks, maar volgens de teambaas nog meer voor de intermediates. "Daar hebben we op dit moment maar vier setjes van. Als de kwalificatie nat verloopt, hebben we die nodig en als er zondag een bui valt, kan het zelfs zijn dat je dezelfde banden weer moet gebruiken." De verwachting is overigens dat het zondag droog blijft, al weet Horner uit ervaring dat een bui in de Britse zomer nooit ver weg is. "En dan kan ik je wel zeggen dat het maximale stress aan de pitmuur is", lacht hij.

Een gevecht tussen drie teams vooraan?

Onder normale omstandigheden zou die stress iets minder moeten zijn, al herhaalt Horner nog maar eens dat hij dit weekend meer gegadigden aan het front verwacht. Naast Ferrari houdt Red Bull namelijk ook rekening met een opleving van Mercedes, op een circuit met een zeer egale asfaltlaag. "Ik denk dat Mercedes hier inderdaad snel gaat zijn. Doordat het circuit zo glad is, kunnen ze de auto gebruiken op een manier die voor hen goed werkt", duidt Horner op een lage rijhoogte. "We zien continu glimpen van hun potentie, in Montreal konden ze de rondetijden van Max aan het einde van de eerste stint zelfs pareren. Met de upgrades erbij kunnen ze dit weekend dus erg sterk zijn."

In de tweede vrije training werd dat beeld bevestigd door een tweede tijd van Lewis Hamilton, die overigens zelf liet weten dat zijn race pace iets minder was dan die van Ferrari en Red Bull. Het team van Horner kende in de tweede training geen grandioze sessie, al liet Verstappen na afloop optekenen wel een idee te hebben over de gewenste richting voor de kwalificatie en de race. Teamgenoot Sergio Perez toonde zich minder hoopvol, al sprak hij wel de hoop uit dat Red Bull de 'aerodynamische' problemen - die mogelijk samenhangen met de upgrades - op tijd kan verhelpen.