Horner over ultieme climax: “Max heeft dat kleine beetje geluk verdiend”

“Het is een emotionele achtbaan geweest”, reageerde Red Bull-voorman Horner op de vraag hoe hij de uren na de race ervaren had. “Het begon met een slechte start, Lewis was heel goed weg. Zij waren op snelheid ook gewoon wat sterker dan wij. En ze hoefden maar een stop te maken, wij gingen voor een tweede. Met de crash van Latifi hebben we gekozen om nog een stop te maken en toen lieten ze de race weer starten. Max stond er op dat moment alleen voor, hij had een ronde om het te doen en hij voerde het tot in de perfectie uit. De opluchting op dat moment was ontzettend groot. Natuurlijk kwamen daarna vrij snel de protesten door voor de safety car en nog eentje. Het zijn een paar intense uren geweest, maar ik neem mijn hoed af voor de FIA en de stewards die naar mijn mening de juiste beslissing hebben genomen.”

Al in de eerste ronde voelde Red Bull zich benadeeld toen Max Verstappen een inhaalactie plaatste in de chicane. Voor Hamilton was er geen ruimte meer en hij verkoos de veilige route door de chicane simpelweg af te snijden. Hij bouwde daarmee een voorsprong op van anderhalve seconde, de stewards vonden het niet nodig dat de Britse coureur die terug zou geven aan Verstappen: “We vonden dat Michael [Masi] daar de verkeerde beslissing nam of de stewards die in de fout gingen omdat Hamilton zijn voorsprong kon behouden. Maar het is ook niet makkelijk voor ze in deze omstandigheden.”

Daarna zag het er helemaal niet gunstig uit voor Verstappen, die op meerdere momenten tegen een flinke achterstand aankeek. Lewis Hamilton had de snellere wagen, maar op basis van een paar strategische keuzes kwam Red Bull weer aan het front. “We kunnen als team altijd lessen leren, maar dat is het leven”, vervolgde Horner in reactie op een vraag van Motorsport.com. “We vonden dat de beslissingen aan het begin van de race is ons nadeel waren, maar aan het eind van de avond waren ze juist in ons voordeel. Zo is het dit hele seizoen geweest. Er zijn marginale beslissingen genomen. We hebben soms voordeel gehad, maar vaker was het in ons nadeel. Max had eindelijk dat beetje geluk wel verdiend en dat Latifi een safety car veroorzaakte, bracht ons in een goede positie. In Silverstone, Budapest en Azerbeidzjan had hij geen geluk. Voor de eerste keer had hij een beetje geluk en dat kwam op het juiste moment. Maar dan nog, hij moest het zelf waarmaken. Ook Checo krijgt een dikke pluim, hij was heel goed vandaag.”

Mercedes heeft de intentie uitgesproken om in beroep te gaan tegen de afgewezen protesten van zondagavond. Horner reageerde gelaten op de werkwijze van Mercedes nadat hij het eerder al omschreef als “een beetje wanhopig. Als ze in beroep gaan, dan doen ze dat maar”, klonk het strijdbaar. “We zullen het hoger beroep aan vechten tot aan de rechtbank aan toe als ze die route willen nemen.”

F1-update: De bizarre Formule 1-finale in Abu Dhabi uitgebreid besproken