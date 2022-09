Horner: Uitstel Red Bull-Porsche niet om mijn baan te beschermen

Al enkele maanden worden Red Bull en Porsche aan elkaar gelinkt voor een samenwerking vanaf 2026. De Duitse autofabrikant wil dan de Formule 1 betreden als motorleverancier en zou naar verluidt een aandeel van 50 procent in de Oostenrijkse renstal willen nemen. Oorspronkelijk wilde men in juli tijdens de GP van Oostenrijk een officiële aankondiging doen, maar die werd afgeblazen doordat het motorreglement voor 2026 nog niet rond was. Inmiddels is dat wel het geval, maar twee maanden later laat de bevestiging van de samenwerking nog altijd op zich wachten. In Zandvoort leek bovendien duidelijk te worden dat de gesprekken over een samenwerking helemaal zijn vastgelopen. Dat zou volgens geruchten onder meer komen doordat teambaas Christian Horner zich zorgen zou maken dat hij zijn baan zou verliezen als Porsche zich bij Red Bull voegt.

Op de zondag in Zandvoort werd Horner geconfronteerd met dat gerucht, dat hij meteen naar het rijk der fabelen verwees. De Brit, die al sinds 2005 teambaas van de renstal is, stelt dat behoud van de huidige structuur van het management altijd onderdeel is geweest van de gesprekken die gevoerd werden. "Er zijn in deze paddock altijd wilde geruchten. Recent heb ik mij voor de lange termijn aan dit team verbonden. En alle gesprekken die we hebben gevoerd, zijn inderdaad afhankelijk geweest van het feit dat de managementstructuur hetzelfde zou blijven. Dat is altijd volledig geaccepteerd, dus ik denk dat ik niet echt commentaar hoef te geven op wilde speculaties", aldus Horner.

Partner moet voorwaarden Red Bull accepteren

Naar verluidt zijn de gesprekken tussen Red Bull en Porsche gepauzeerd vanwege verschillende visies over de toekomst van het project. Red Bull is altijd trots geweest op zijn onafhankelijkheid, waardoor er zorgen zouden zijn over de hoeveelheid invloed die Porsche krijgt bij besluiten als het aandelen in het team koopt. Voor Horner is het dan ook duidelijk: als een partner zich bij Red Bull Racing wil voegen, dan moet zij de voorwaarden van het Oostenrijkse team accepteren. Ook erkent hij dat een samenwerking op motorisch vlak niet per se nodig is, omdat Red Bull Powertrains al druk in de weer is met de nieuwe motorreglementen.

"Dit team is wereldwijd voor Red Bull de grootste marketingtroef. Waarom zouden we die strategie voor de lange termijn compromitteren?", vraagt Horner zich af. "We zijn volledig toegewijd voor 2026. We hebben een aantal van de beste talenten binnen de Formule 1 naar Red Bull Powertrains gehaald, we hebben binnen 55 weken een fabriek neergezet met volledig in gebruik genomen dyno's, we hebben ons eerste prototype van de motor voor 2026 gebouwd en hebben die voor de zomerstop al laten draaien. We zitten in een heel spannend traject dat niet afhankelijk is van betrokkenheid of investeringen van buitenaf."