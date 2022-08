Horner legt uit waarom Verstappen motorpenalty in Spa neemt

Bij aanvang van de eerste training bevestigde de FIA dat Verstappen naar zijn vierde interne verbrandingsmotor, turbocharger, MGU-H en MGU-K is gewisseld, waardoor de regerend wereldkampioen de race op Spa-Francorchamps achteraan moet beginnen.

“We dachten dat het wel eens krap kon worden om het einde van het seizoen te halen met de motoren die we hadden. Dus dan ga je kijken naar de circuits die er nog aankomen”, vertelt teambaas Christian Horner na afloop van de tweede training aan Sky Sports. “Je wil de straf niet in Zandvoort nemen, op Monza is het lastiger inhalen dan je denkt, in Singapore wil je de penalty niet hebben en op Suzuka is het moeilijk inhalen. Als je zo naar de kalender kijkt, blijven er niet veel opties over. Spa is echter een baan waar inhalen wel goed mogelijk is. Bovendien hebben we het idee dat we hier snel moeten kunnen zijn. Daarom hebben we besloten om de straf hier te nemen.”

De motorpenalty betekent dat Verstappen zich tijdens de trainingen volledig op de afstelling voor de race kan richten. Niettemin klokte de Nederlander op vrijdag de snelste tijd op het circuit van Spa. Sergio Perez kwam met de andere Red Bull tijdens zowel de eerste als tweede training niet verder dan de tiende tijd. “Er was een probleem met zijn achtervleugel”, legt Horner de mindere tijd van de Mexicaan uit. “Er was iets met de hydraulica, die we weer op druk moesten brengen. Helaas begon het te miezeren terwijl hij in de garage stond. Dus toen hij de baan op kwam om zijn performance run op de zachte compound te doen, verkeerde de baan niet meer in de beste conditie. Zijn tijd van vandaag was dus niet representatief. Hij zit er volgens mij veel dichter bij. Hij zal dit weekend geen straf nemen dus hij zal moeten proberen om daar wat voordeel uit te halen.”

Mogelijk dat er dus kansen liggen voor Perez nu Verstappen, maar ook Charles Leclerc en diverse andere coureurs een gridstraf incasseren. Horner: “Het ziet ernaar uit dat Carlos geen straf neemt en de Mercedes-rijders mogelijk ook niet. Dus het lijkt erop dat we twee races gaan krijgen, wat wel eens fascinerend kan worden. We zullen een gevecht aan de voorkant van het veld zien en we hebben Max en Charles die door het veld naar voren komen. Zoals gezegd kun je inhalen op deze baan, dus het wordt een interessante race.”

Video: Max Verstappen rijdt snelste tijd in tweede training Spa