Horner blij met uitgesproken Max Verstappen: “Red Bull wil geen PR-robot”

Max Verstappen heeft op de baan zijn stempel gedrukt op het Formule 1-seizoen 2023, maar heeft zijn mening naast het asfalt ook niet onder stoelen of banken gestoken. Zo heeft de Nederlander meer dan eens laten weten een fervent tegenstander van het sprintformat te zijn, graag minder Grands Prix op de kalender te willen en geen fan te zijn van de show in Las Vegas. Daar komt bij dat Verstappen zich kritisch heeft uitgelaten over het 2026-reglement. De Limburger neemt geen blad voor de mond, of zoals hij steevast zegt: “Als ik een vraag krijg, dan zeg ik gewoon wat ik denk en geef ik eerlijk antwoord.”

Het is volgens teambaas Christian Horner precies wat Red Bull Racing graag heeft van de coureurs. “We geloven erin om onze coureurs vrijheid te geven. Ze zijn geen robots, maar hebben hun eigen meningen”, laat de teambaas aan Motorsport.com weten. “De stem van Max heeft als wereldkampioen bovendien gewicht. We willen hem niet beperken tot het delen van PR-visies. Hij is een eerlijke, jonge coureur die zegt wat hij van dingen vindt. Volgens mij is dat juist verfrissend.”

Alleen het racen, niet geïnteresseerd in de glamour van F1

Volgens Horner blijft Verstappen op deze manier dicht bij zichzelf en bij zijn karakter, hetgeen volgens de Brit belangrijk is. De teambaas voegt toe dat Verstappen in dat opzicht niet veel is veranderd ten opzichte van zijn debuut op zeventienjarige leeftijd en zijn eerste F1-zege op achttienjarige leeftijd. “Nee, hij verandert alleen maar doordat hij meer ervaring krijgt en hij heeft inmiddels ook iets meer haar op zijn gezicht”, grapt Horner. “Maar in essentie is hij nog steeds wie hij toen ook al was. Hij stapt nog steeds in de auto, rijdt en haalt werkelijk alles eruit. Hij houdt niet van alle poeha om de Formule 1 heen, die dingen hebben hem ook nog nooit geïnteresseerd.”

Volgens Horner gaat het Verstappen alleen om het racen zelf en niet om alle randzaken die bij de koningsklasse van de autosport horen. “Hij is een pure racer en houdt beide voetjes op de grond. Als hij niet racet in de Formule 1, dan stapt hij wel in een GT-auto of gaat hij online racen. Het is zijn lust en zijn leven”, aldus de man die recent een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.

Waar Verstappen naast de baan nog steeds zichzelf is, heeft de ervaring volgens Horner wel invloed gehad tijdens de races. Verstappens wilde haren zijn in dat opzicht verdwenen. “Dat kun je zien aan de manier waarop hij tegenwoordig de races controleert, hoe hij races leest en aan de buitengewone bandenmanagement die hij laat zien. In vele opzichten is hij nu – zeker in de eerste bochten – veel voorzichtiger dan in zijn eerdere jaren.” Daar moet natuurlijk wel bij aangetekend dat het met een betere auto ook kan, terwijl hij in de eerste Red Bull-jaren moest opboksen tegen het superieure Mercedes. “Maar zijn timing is tegenwoordig uitstekend”, haakt Horner in. “Hij heeft niet meer de haast om alles in de eerste paar ronden te doen en bouwt de races geduldig op.”