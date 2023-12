Horner over zoektocht naar ideale teamgenoot Verstappen: "Hij is zo verdomd goed"

Max Verstappen heeft zijn beste F1-seizoen tot nu toe achter de rug, waarin hij negentien keer als winnaar over de finish kwam en erin slaagde om tien races op rij te winnen. Het was een haast feilloos seizoen voor de 26-jarige Nederlander, die volgens Red Bull-teambaas Christian Horner al tot de grootheden behoort. "Max is een speciaal talent. Hij is op dit moment de beste coureur in de Formule 1", stelt Horner in gesprek met Motorsport.com. "Hij is hét talent van een generatie. Met alles wat hij heeft bereikt - meer dan vijftig zeges en drie wereldtitels - kun je hem tussen de grootheden plaatsen. Wat we met hem hebben meegemaakt, hoe hij van jongen tot man, tot de coureur van vandaag is uitgegroeid: wauw. Weet je, je kon zien dat de ingrediënten er waren, maar de manier waarop hij is gegroeid, is uitmuntend."

Hoewel Verstappen een cruciale factor is in het succes van Red Bull, benadrukt Horner ook het belang van een goed team eromheen. "Alles moet samenkomen en hij voelt zich op het gemak in het team en het team voelt zich op zijn gemak met hem. Je moet die band en dat vertrouwen hebben", stelt de Brit, die al sinds 2005 aan het roer staat van het Formule 1-team.

Keuze voor Sergio Perez

Bij Red Bull heeft Verstappen laten zien dat hij het verschil kan maken in dezelfde auto, aangezien hij door de jaren heen zijn teamgenoten allemaal wist te verslaan. Waarom het dan zo lastig is om de juiste teamgenoot te vinden om Verstappen uit te dagen? "Omdat hij zo verdomd goed is. Dat is het probleem", knipoogt Horner. Uiteindelijk lukte het ook Alexander Albon niet om indruk te maken naast Verstappen, waarna Red Bull ook buiten haar eigen rijderspool ging kijken. Voor het eerst trok het ook een coureur van buitenaf aan, want Sergio Perez kwam over van Racing Point.

Waarom het team niet alsnog voor een Red Bull-coureur ging, zoals Pierre Gasly? "We hebben veel van Pierre gezien, wat zijn sterke punten en zwakheden waren", legt Horner uit. "Wij hadden het gevoel dat Sergio met zijn ervaring iets had... Ik ken Sergio al lange tijd en heb heel hard aangedrongen om hem naar het team te halen, vanwege de ervaring die hij met zich meebracht. Hij heeft vier races gewonnen voor ons en heeft een cruciale rol gespeeld in het kampioenschap van 2021, dus hij heeft gerechtvaardigd dat we hem binnenhaalden."