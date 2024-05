De afgelopen jaren is de kritiek op het circuit van Monaco vanuit de Formule 1 toegenomen. De races staan meestal niet garant voor spektakel, aangezien inhalen zo goed als onmogelijk is op de smalle straatjes van het prinsdom. De afgelopen seizoenen stond het circuit namelijk ergens onderaan de lijstjes van de hoeveelheid inhaalacties per race. Een oorzaak is de grootte van de auto's, die de afgelopen jaren alleen maar toegenomen is.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner vraagt zich af of het parcours nog wel bij de koningsklasse van de autosport past. "De auto's zijn wat te breed en te zwaar om op dit circuit te racen. Je kunt nauwelijks met twee auto's naast elkaar racen. Dat gaat uiteindelijk problemen opleveren", vertelt een duidelijke Brit. Ondanks zijn kritiek kan Horner nauwelijks een F1-kalender zonder Monaco voorstellen. "We racen hier vanwege de historie en de fenomenale locatie. Het is ook de meest prestigieuze race die je kunt winnen", aldus de Red Bull-topman. "Maar hoe je het ook bekijkt, de race wordt zaterdag in de kwalificatie gewonnen."

Om het racen in Monaco wat interessanter te maken, oppert Horner wat ideeën. "We moeten zoals altijd openstaan voor veranderingen. Of we moeten de auto's vanaf 2026 een stuk smaller maken - dat staat overigens niet op de planning - of we moeten kijken of we plekken kunnen creëren waar inhalen wel mogelijk is", stelt de 50-jarige teambaas voor. "En als dat ons lukt, dan ben ik benieuwd wat dat voor ons gaat brengen."

Monaco staat al sinds jaar en dag op de kalender, maar volgens Horner moet er ingegrepen worden wil het prinsdom het plekje behouden. "Ik denk dat de Formule 1 en Monaco daarvan op de hoogte zijn. Om de race ook de komende zeventig jaar op de kalender te houden, moeten er iets van ontwikkeling [van het circuit] komen", besluit hij zijn relaas.