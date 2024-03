Horner na turbulent F1-weekend: “Niemand is groter dan het team”

Hoewel Red Bull Racing voor het tweede weekend op rij de concurrentie een flink pak slaag gaf, werd er de voorbije dagen vooral over andere dingen gesproken. Zo ging het aan het begin van het weekend in Saudi-Arabië veel over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes, en was er daarna veel te doen om Helmut Marko, die liet weten dat hij op non-actief kon worden gesteld door Red Bull. In de garage, op de pitmuur en in de cockpit bleef de focus echter behouden met de tweede dubbelzege in evenzoveel races als resultaat.

“Dit was een zeer goed uitgevoerde race”, constateert Horner naderhand voor de camera van Sky Sports. “De wagens hebben het hele weekend briljant gepresteerd en de coureurs hebben het ook uitstekend gedaan. De enige hapering was de unsafe release [waarvoor Pérez een tijdstraf van vijf seconden kreeg] maar Checo had genoeg snelheid achter de hand om alsnog tweede te worden. Met weer een één-twee zijn we op de best mogelijke manier aan het seizoen begonnen.”

Geen machtsstrijd

Nadat de race is besproken, krijgt Horner de vraag of er achter de schermen een machtsstrijd gaande is bij Red Bull Racing. “Nee”, luidt het antwoord. “Hier wordt nogal veel over gesproken, maar we zijn een team en niemand is groter dan het team. Er werken meer dan 1.400 mensen bij dit team en als je dit soort resultaten wil behalen, moet ieder lid van het team presteren. Helaas was er veel speculatie dit weekend, maar onze focus ligt op wat er op de baan gebeurt.”

Verstappen liet na de kwalificatie in Jeddah weten volledig achter Helmut Marko te staan, toen naar buiten kwam dat hij mogelijk op non-actief kon worden gesteld. De drievoudig wereldkampioen maakte duidelijk dat Marko moet blijven, ook met het oog op zijn eigen toekomst. Als Horner de vraag krijgt of Verstappen ook achter hem staat, laat hij weten: “Ik weet wat er gezegd is. Max is een belangrijk lid van het team. Hij is onze coureur en levert fantastisch werk. Ik ben de teambaas en CEO. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit team. Iedereen heeft zo zijn eigen taak. Max doet zijn deel en de anderen doen hun deel.”

Op de vraag of er nog wat uitgesproken moet worden met Jos Verstappen, die eerder liet weten dat het niet goed voor het team zou zijn als Horner zou blijven, komt niet echt een antwoord: “Er wordt volop gespeculeerd. Het belangrijkste is dat het team focust op de prestaties op de baan. We hebben er allemaal baat bij dat we resultaten blijven boeken zoals die van vandaag.”