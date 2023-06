Toto Wolff staat sinds 2013 aan het roer bij Mercedes en boekte veel succes met het Duitse merk. In totaal werden er zeven rijderstitels en acht constructeurskampioenschappen gewonnen. Mercedes was sinds de start van het hybride tijdperk in 2014 ongenaakbaar, maar stuitte in 2021 op Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie kon samen met Max Verstappen de strijd tegen Lewis Hamilton aangaan. Op de baan vochten de heren het uit, maar ook naast het circuit vlogen Red Bull-teambaas Christian Horner en Wolff elkaar geregeld in de haren. De druk bleef maar oplopen en was zelfs maanden na de afsluitende race in Abu Dhabi nog aanwezig. Desondanks kan Horner Wolff wel waarderen.

"Ik heb veel respect voor wat Toto allemaal gedaan en bereikt heeft, maar we blijven concurrenten", zegt de Brit bij Sky Sports. "Ik geloof er niet in dat je beste vrienden kan worden met je concurrent, dat heb ik nooit gedaan. Op de een of andere manier vind ik dat niet eerlijk. Ik wil dat iedereen van mijn team ziet tegen wie we het opnemen en dat waar we tegen racen de concurrentie is. Daar nemen we het tegen op en als team moeten we verenigd zijn."

De strijd tussen Horner en Wolff werd dus met name in 2021 zichtbaar. Hamilton en Verstappen streden tot en met de laatste race om de wereldtitel. In Jeddah liep de spanning zo hoog op, dat Wolff na een touché tussen beide heren zijn koptelefoon stuksloeg. Daar had Horner door dat de druk ontzettend hoog was bij de Oostenrijker: "Elke sport is een mind game. Als je een team de controle ziet verliezen en ziet dat er een koptelefoon kapot wordt geslagen, dan denk je: 'Zij voelen de druk'", gaat Horner verder. "En als hij de druk voelt, dan voelt iedereen om hem heen die druk, want druk komt van bovenaf. Ik zou nooit een koptelefoon kapot slaan. Inwendig had ik dat net zo hard gedaan als hij, maar fysiek zou ik dat niet doen. Ik denk dat iedereen weer anders in elkaar zit."