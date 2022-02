Het Formule 1-seizoen 2021 kenmerkte zich door een fel gevecht op als ook naast de baan. Op het asfalt legden Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar het vuur na aan de schenen, naast de baan deden Toto Wolff en Christian Horner een duit in het zakje. "Het ging er soms heftig en fel aan toe, maar dat viel tot op zekere hoogte ook wel te verwachten. Er stond nou eenmaal bijzonder veel op het spel. Dit is niet voor niets het wereldkampioenschap Formule 1 en daarin wordt er op de baan geknokt, maar ook zeker ernaast om voordelen te behalen", blikt Wolff in Barcelona terug.

Desondanks is Wolff van mening dat Horner en hijzelf op bepaalde momenten iets te ver zijn gegaan. "Nu moeten we door, in dat opzicht ben ik het met Christian eens. Er is zoveel over Abu Dhabi gepraat, op een gegeven moment bereikten we een punt waarop het schadelijk werd voor de sport en alle belanghebbenden in de Formule 1. Dat hoofdstuk is nu afgesloten, we moeten verder en iedereen begint in 2022 op nul." Gevraagd of hij op een bepaalde manier heeft genoten van de rivaliteit met Horner, reageert Wolff. "Op momenten wel, maar niemand houdt van permanente controverse. Aan de andere kant hoort het bij de wereld waar wij voor hebben gekozen, iedereen verdedigt de belangen van zijn eigen team. Dus ja, genieten? Het is meer onderdeel van mijn werk."

Het mag van Horner best een tandje minder in 2022

Horner, die woensdag eveneens acte de présence gaf in de persconferentie voor teambazen, is het zowaar een keer met zijn Mercedes-collega eens. "Ik denk dat het F1-seizoen 2021 vrij goed is gedocumenteerd", lacht de Brit. "We verschillen nog altijd van mening over Abu Dhabi, maar dat is nu achter de rug. De focus ligt op 2022." Horner voegt toe dat het intense en verbale gevecht niet alleen maar slecht is geweest voor de sport. "Vorig jaar heb je een fantastische strijd van de eerste tot en met de laatste race gezien. In mijn optiek is dat juist cruciaal geweest voor de opleving van de Formule 1, in ieder geval qua populariteit. Die onderlinge competitie is alleen maar goed geweest."

Weer zo'n intens titelgevecht in 2022 zou voor fans welkom zijn, al mag het van Horner als individu best een tandje minder. "We hopen dat we weer zo'n enerverend jaar voor de boeg hebben, nou ja, ik moet zeggen dat het bij vlagen best iets minder enerverend mag hoor. Maar hopelijk krijgen we wel weer een mooie strijd voorgeschoteld en idealiter ook met enkele andere teams erbij. We beginnen in ieder geval met nieuwe auto's en een leeg vel papier, in dat opzicht is 2022 een complete reset. Het is misschien de grootste reglementsverandering in veertig jaar, al weet ik zeker dat de rivaliteit vroeg of laat toch wel weer oplaait zoals dat in F1 altijd het geval is geweest."