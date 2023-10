Waar Mercedes nu juist veroordeeld is tot de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs, was die rol jarenlang weggelegd voor Red Bull. Het heeft veel tijd gekost voor de Oostenrijkse renstal om na de laatste titels van 2013 terug te slaan, maar door steeds mis te grijpen groeide het team wel. "Het doet pijn als je verliest en als dat niet zo is, dan zou je dit niet moeten doen. We hadden een lange periode van pijn, zes tot zeven seizoenen. We waren het bruidsmeisje. Maar we verloren nooit uit zicht waar we wilden staan."

Hegemonie doorbroken

Door die focus op de benodigde stappen vooruit is Red Bull erin geslaagd om de Formule 1 te domineren, zoals het team dat van 2010 tot en met 2013 al met Sebastian Vettel deed. Maar Horner weet daardoor ook dat deze dominantie niet eeuwig zal zijn. "Wij waren het team dat de [Mercedes-]hegemonie heeft doorbroken en alles gaat in cycli. Op een gegeven moment zal iemand ons verslaan. Of dat nu Mercedes, McLaren, Aston Martin of wie dan ook is, dat weten we niet. We hebben alleen in de hand wat wij doen, dus daarom zijn we ook gefocust op onszelf."