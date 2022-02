De Formule 1-finale in Abu Dhabi heeft tot het vertrek van wedstrijdleider Michael Masi geleid, maar tijdens de eerste testdag van het nieuwe seizoen liet Lewis Hamilton zich eveneens uit over de stewards. De Brit liet optekenen dat de Formule 1 'volledig onpartijdige stewards' nodig heeft. Volgens Hamilton zouden sommige stewards bevriend zijn met coureurs en ook samen met rijders naar een raceweekend reizen. De Mercedes-coureur denkt dit terug te kunnen zien in de besluiten.

Christian Horner is een andere mening toegedaan. De Red Bull-teambaas gelooft niet dat F1 partijdige stewards kent, maar stelt dat veel controverse een gevolg is van de reglementen. "Veel problemen hangen volgens mij met de regels samen. Als je een heel complex reglement hebt, laat dat ruimte voor interpretatie", legt Horner aan onder meer Motorsport.com uit. "Als je kijkt naar de track limits dan heb je al zo'n punt te pakken. In andere sporten is het heel duidelijk, als je over de witte lijn gaat, is het uit. Maar in de Formule 1 mag je in sommige bochten wel over de witte lijn en in andere bochten weer niet. Voor fans, en zelfs voor teams en coureurs, is dat verwarrend."

"Wat we in de Formule 1 dus nodig hebben, zijn duidelijke regels. Die regels zijn dan ook makkelijker te handhaven voor de stewards. Alle teams hebben wel eens besluiten te verduren gekregen waar we het niet mee eens waren, maar ik geloof niet dat er stewards bestaan die bewust partijdig zijn. Ik weet ook niet dat er stewards samen met coureurs reizen, daar ben ik in ieder geval niet van op de hoogte", vervolgt de Brit.

Consistentie als sleutel, maar gaat de VAR helpen?

Ook Wolff heeft, in tegenstelling tot Hamilton, niet het idee dat stewards in de Formule 1 een mate van partijdigheid kennen. "Ik denk niet dat iemand bewust partijdig is om eerlijk te zijn, we hebben het hier over intelligente mensen. Maar het allerbelangrijkste aspect als we praten over de stewards, is dat ze voldoende steun krijgen. Er moet een bepaalde standaard zijn, dat verdienen wij en verwacht ook iedereen." Consistentie is dus het codewoord. "In dat opzicht heb ik vertrouwen in de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem en de manier waarop hij dingen herstructureert."

Dat herstructureren bestaat in de praktijk uit twee roulerende wedstrijdleiders en de introductie van een VAR. "Met Mohammed hebben we in ieder geval een nieuwe president die de structuur wil versterken en die het equivalent van een VAR naar onze sport brengt", pikt Horner in. "Het creëren van een betere infrastructuur voor duidelijke beslissingen op basis van een duidelijk reglement is waar we naar moeten streven. Maar nogmaals: ik denk absoluut niet dat stewards in de voorbije seizoenen partijdig zijn geweest", besluit de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez.