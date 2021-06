Horner: “Als ik Toto was, zou ik mijn mond houden”

Er wordt dit weekend weer volop gesproken over de zogenaamde flexi-wings: vleugels die door de statische tests van de FIA komen, maar op hoge snelheid toch iets door lijken te buigen. Enkele teams zijn totaal niet blij met deze praktijk omdat het in hun ogen tegen de geest van de regels is. De FIA heeft al aangekondigd de tests voor de Grand Prix van Frankrijk te zullen aanscherpen, maar de teams die geen flexibele vleugel hebben vinden het onacceptabel dat er nog een weekend gereden wordt met auto’s die naar hun mening illegaal zijn.

Zo heeft Mercedes al meerdere malen laten weten niet blij te zijn met de achtervleugel van Red Bull. Teambaas Toto Wolff dreigde zelfs protest aan te tekenen in Azerbeidzjan, waar een buigende vleugel nog meer voordeel geeft vanwege het ellenlange rechte stuk. De Duitse fabrieksformatie lijkt nu op haar beurt echter te rijden met een voorvleugel die wat meebuigt. Als Sky Sports beelden aan Christian Horner laat zien van de voorvleugel van Mercedes, reageert hij: “Dat ziet er erger uit dan bij ons! Ik zou het interessanter vinden als de voorkant van de auto’s onder de loep zou worden genomen dan de achterkant.”

Red Bull zal vanaf de Grand Prix van Frankrijk met een stijvere achtervleugel moeten rijden, maar Horner vraagt zich af of de teams met een buigende voorvleugel nu ook niet moeten worden aangepakt. “Als je moeilijk gaat lopen doen over de ene kant van de auto, dan moet je ook naar de andere kant gaan kijken. Je kunt niet één deel van de auto apart nemen en zeggen dat de regels alleen daarop van toepassing. Je moet dan naar alles gaan kijken.” Richting Mercedes: “Soms moet je voorzichtig zijn met wat je wenst.” Horner lijkt Wolff vervolgens af te raden om in protest te gaan tegen de achtervleugel van Red Bull: “Als ik Toto was en zo’n voorvleugel op mijn auto zou hebben, dan zou ik mijn mond houden.”

Opnieuw kijkend naar beelden van de voorvleugel van Mercedes: “Ik weet niet of ik er al te veel over te zeggen heb. Je kan het sponsorlogo op de voorvleugel zien en vervolgens verdwijnt dat wanneer de auto bij de remzone aankomt. Misschien hebben ze het daarvoor wel zo gemaakt, dat je de nieuwe sponsor op de voorvleugel beter kan zien.”

Horner houdt vol dat de huidige Red Bull-vleugel gewoon legaal is. “Het komt uiteindelijk hier op neer: als de auto voldoet aan de regels en slaagt voor de tests, dan is hij legaal”, zegt hij stellig. Dat zijn team een manier heeft gevonden om met een vleugel te rijden die op snelheid licht doorbuigt, maar nog altijd stijf genoeg is om door de statische test te komen, vindt hij alleen maar lovenswaardig: “We hebben een aantal bijzonder slimme mensen die onderdelen ontwerpen die voldoen aan de regels. Dat is hun werk. Daar betalen we ze voor. Dat is waar de Formule 1 ook om draait, om dat stukje technologische vernuft. Dat we de grenzen opzoeken, hoort bij deze competitie. Je moet binnen de regels blijven, maar ondertussen moet je ook de grenzen opzoeken. Dat is wat wij doen, net als elk ander team in de pitstraat.”

