Horner en Wolff: Contractverlenging Leclerc bij Ferrari logisch

In Italië gaat het de afgelopen weken vooral om de contracten van Charles Leclerc en Carlos Sainz bij Ferrari. Beide coureurs hebben een aflopend contract en dus moet uiterlijk eind 2024 nieuws komen over de toekomst van de Monegask en Spanjaard. Onlangs liet Ferrari-topman John Elkann al doorschemeren dat er een langer contract aan zit te komen voor beide coureurs. Van die twee zou Leclerc volgens Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, een langer contract krijgen. De Scuderia zou hem namelijk tot en met 2029 willen vastleggen, waardoor hij Max Verstappen inhaalt in resterende contractjaren, aangezien zijn contract eind 2028 afloopt.

Het zou de concurrentie niet verbazen als Ferrari Leclerc inderdaad een langlopend contract aanbiedt. "Dat is volkomen normaal", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Sky Sports News. "Hij is een geweldige coureur en ik weet zeker dat ze hem vast willen houden." Hij gooit er nog een schepje bovenop: "Ze zouden gek zijn als ze dat niet doen." Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zou het alleen maar logisch vinden als er binnenkort nieuws komt over een contractverlenging. "Ik ben niet op de hoogte van zijn contractuele situatie aldaar, maar hij is een geweldige gozer. Waarom zou Ferrari hem niet vastleggen?"

Onlangs gaf John Elkann aan dat Leclerc en Sainz wel op een langer verblijf in Maranello kunnen rekenen. "Sainz en Leclerc? Die blijven zeker", zei de Ferrari-topman. Voor Leclerc heeft het Formule 1-avontuur bij Ferrari tot nu toe 23 pole-positions en vijf zeges opgeleverd. De Formule 2-kampioen van 2017 hoopt dat hij volgend jaar weer wat constanter voor zeges kan strijden, al weet hij 'niet zeker of volgend jaar beter zal zijn'. "Maar niemand weet dat", zei Leclerc na afloop van het seizoen. "Jij weet wat jij doet, maar in deze business draait het altijd om vergelijken. Je kunt een seconde vinden, maar als de anderen 1,5 [seconde] vinden, zie je er stom uit. Als ze een halve seconde vinden, dan ben je de held. Uiteindelijk draait het om vergelijken. We moeten ons op onszelf focussen en ons best proberen te doen. Ik wil niet te optimistisch of te pessimistisch zijn. Het was waarschijnlijk een van de problemen van afgelopen seizoen", doelt hij op het optimistisch zijn. We moeten gewoon geconcentreerd blijven op wat wij doen en niet vóór de eerste race al denken aan de uitslag van het kampioenschap, of vóór Bahrein nadenken over waar de prijsuitreiking plaatsvindt."