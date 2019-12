Horner ziet topcoureurs niet van team wisselen voor 2021

De contracten van onder andere Max Verstappen, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton lopen eind volgend jaar af. Laatstgenoemde wist afgelopen weekend in Abu Dhabi alle aandacht op zich gericht omdat hij volgens Italiaanse media meerdere gesprekken zou hebben gevoerd met Ferrari-voorzitter John Elkann. Mercedes-teambaas Toto Wolff schat de kans dat Hamilton bij zijn team blijft ondertussen op 75 procent, waarmee hij aangeeft dat een vertrek van de zesvoudig wereldkampioen wel degelijk een scenario is waarmee de Duitse fabrieksformatie rekening dient te houden. Mocht Hamilton kiezen voor een nieuw avontuur, dan zou Verstappen wel eens hoog op het verlanglijstje van Mercedes kunnen staan. Het merk met de ster heeft immers al interesse in Verstappen sinds zijn Formule 3-tijd. Destijds koos Verstappen ervoor om bij Red Bull te tekenen, omdat hij daar een jaar later gelijk zijn F1-debuut kon maken bij opleidingsteam Toro Rosso. Wolff stak de afgelopen jaren echter niet onder stoelen of banken erg gecharmeerd te zijn van Verstappen.

Horner heeft er echter nog altijd vertrouwen in dat Verstappen ook in 2021 voor Red Bull uitkomt. “Hij is erg gelukkig bij dit team”, zei de Brit na de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Verstappen tweede werd, tegen onder andere Motorsport.com. “En wij hebben hem graag in het team, hij past hier heel goed. Het is aan ons om hem voor volgend jaar een competitieve auto te geven. Volgens mij lopen de contracten van alle toprijders volgend jaar af, maar het zou me helemaal niet verbazen als aan het einde van het liedje iedereen op zijn plek blijft zitten.” Gevraagd waarom hij zo overtuigd is van het feit dat er bij de topteams niets zal veranderen, antwoordde Horner: “Volgens mij heeft Charles Leclerc een lopend contract bij Ferrari. Lewis is duidelijk erg gelukkig in zijn huidige omgeving en datzelfde geldt voor Max. Als deze jongens volgend jaar allemaal in een competitieve auto zitten, waarom zouden zij dan willen verkassen of van zitje willen ruilen?”

Met medewerking van Adam Cooper