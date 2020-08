Horner geeft titelaspiraties nog niet op: "Max blijft een outsider"

Voorafgaand aan dit Formule 1-seizoen vierde optimisme hoogtij binnen de gelederen van Red Bull. Kopstukken spraken van 'de beste voorbereiding in jaren' al heeft dat niet geleid tot de gewenste strijd om de hoofdprijzen. Vooral doordat Mercedes een nog grotere stap heeft gezet. Desondanks stelt Horner dat Red Bull er beter voor staat dan in de voorbije jaren. "Ja, dat denk ik inderdaad. In het verleden hebben we wel races gewonnen dankzij onze strategie of door te profiteren van een 'off-day' bij Mercedes, maar als je naar Silverstone kijkt: daar hebben we gewoon op eigen kracht gewonnen. We hebben alleen nog meer van die zondagen nodig."

Horner vergeet gemakshalve even dat Mercedes in Groot-Brittannië worstelde met het zachtere Pirelli-rubber en dat het merk met de ster onder normale omstandigheden nog altijd een klasse apart blijkt. Toch is die constatering voor Horner geen reden om alle hoop voor 2020 op te geven. "Nee, we moeten eerst afwachten hoe het verbod op verschillende motorstanden uitpakt en moeten onszelf blijven verbeteren met de eigen auto, iedereen werkt daar keihard aan. Ik hoop dat we in de tweede seizoenshelft de benodigde snelheid kunnen vinden. Daar zijn we nu volledig op gericht, des te meer omdat deze auto [door de beperkte doorontwikkeling] ook het uitgangspunt voor volgend jaar zal zijn", aldus Horner in de F1 Nation Podcast.

"We doen er dus alles aan om dit jaar die extra snelheid te vinden, zodat we het Mercedes echt lastig kunnen maken." Volgens Horner ligt het zeker niet aan de motivatie en de arbeidsethos in zijn team. "Ons team van nu komt nog grotendeels overeen met het team dat domineerde met Vettel, al hebben we ons her en der natuurlijk wel versterkt. Maar als ik even naar de engineering-afdeling kijk, dan zie ik nog overwegend dezelfde gezichten als toen. Al die mensen zijn enorm gemotiveerd om weer eens in een titelstrijd verzeild te raken en doen daar alles aan." Verstappen wijst voor zo'n titelstrijd naar 2022, als de F1-reglementen volledig op de schop gaan, maar Horner hoopt eerder een gooi naar de hoofdprijzen te kunnen doen. "We zijn nog steeds een outsider. We hebben weliswaar een lange weg te gaan, maar maken nog steeds kans. Dit is sowieso een vreemd seizoen en los daarvan zullen we echt nooit opgeven."