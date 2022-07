Hoewel velen ervan uitgingen dat Ferrari er in Hongarije wel even met de eerste startrij vandoor zou gaan, werd het in de kwalificatie nog ongemeen spannend. Max Verstappen moest de strijd om pole echter aan zich voorbij laten gaan. Tijdens zijn eerste run in Q3 blokkeerde hij een wiel bij de tweede bocht en tijdens zijn tweede run was er een technisch probleem dat zich niet zomaar liet oplossen. Sergio Perez was er toen al niet meer bij. De Mexicaan werd tijdens zijn laatste snelle ronde in Q2 gehinderd en greep met de elfde tijd net naast deelname aan Q3.

“Erg frustrerend”, vat teambaas Christian Horner de kwalificatie van Red Bull samen bij Sky Sports. “We raakten Sergio in Q2 kwijt, nadat we bij de tweede bocht last hadden van verkeer. En ik denk dat we met Max een kans maakten op pole, aangezien hij een veel beter gevoel over de auto had vandaag. Door een blokkerend wiel bij de tweede bocht stonden we echter meteen 1-0 achter. We hadden er hierna nog steeds vertrouwen in dat we ervoor konden gaan, alleen deed er zich helaas een motorgerelateerd probleem voor toen hij naar buiten ging voor zijn tweede run.”

Verstappen, die na de eerste runs zevende stond op het tijdenscherm, kreeg van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase instructies door om een en ander op zijn stuur aan te passen, maar het mocht niet baten. “We hebben natuurlijk geprobeerd om de sensoren te resetten en het probleem proberen op te lossen”, laat Horner weten. ”Maar het mocht niet zo zijn. We hebben helaas dus geen representatieve rondetijd van Max gezien in Q3. We staan nu tiende en elfde op de grid. Het belooft een drukke race te worden, maar we zullen alles geven.”

Tot ieders verrassing ging de pole-position uiteindelijk naar Mercedes-coureur George Russell. De Brit klopte op de valreep Ferrari-rijder Carlos Sainz. Horner: “Mijn felicitaties aan George voor zijn eerste pole. Zijn ronde zag er behoorlijk netjes uit.”

Video: Samenvatting kwalificatie Grand Prix van Hongarije