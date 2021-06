Horner: Theorie van Hamilton over Honda niet op waarheid gebaseerd

Met de overwinningen van Max Verstappen in Monaco en Frankrijk én de triomf van Sergio Perez in Azerbeidzjan heeft Red Bull drie zeges op rij te pakken. In de GP van Stiermarken kan nummer vier volgen en dat is volgens Hamilton niet uit te sluiten. De regerend wereldkampioen stelt dat Red Bull een beter pakket heeft en wijst vooral naar de indrukwekkende topsnelheid. "In de vorige race verloor ik alleen al drieënhalve tienden per ronde op rechte stukken. Dat moet door meer vermogen, minder drag of een combinatie van die factoren komen."

Nadien is gesuggereerd dat Red Bull voordeel zou halen uit de 'nieuwe' Honda-motor die in Frankrijk is geïntroduceerd, al kan dat qua vermogen niet kloppen. De doorontwikkeling van de motor is immers aan banden gelegd tijdens het seizoen. Leveranciers mogen enkel en alleen voorafgaand aan het seizoen een nieuwe 'spec' introduceren. Tijdens het seizoen mogen er alleen aanpassingen worden gedaan om de betrouwbaarheid te vergroten. Het is precies wat Christian Horner in de persconferentie voor teambazen nog eens onder de aandacht brengt. "Misschien moet Toto dit ook eens aan zijn coureur uitleggen", refereert hij aan Hamilton.

"Ik luister met veel interesse naar alle theorieën van Hamilton, maar die zitten soms behoorlijk ver van de realiteit af", voegt Horner tegen onder meer Motorsport.com Nederland toe. "We hadden gewoon minder drag en reden met minder vleugel. Daardoor schijn je iets sneller te gaan op rechte stukken..." Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat de verklaring niet in de nieuwe Honda-motor moet worden gezocht. "Die motor is, op betrouwbaarheidsingrepen na, gehomologeerd. Dat zou dus geen verschil moeten maken. Red Bull reed inderdaad met een andere vleugelafstelling en ook met een ander aerodynamisch pakket, dat heeft op Paul Ricard een groot verschil gemaakt. Met relatief weinig vleugel waren ze nog steeds competitief in de bochtige gedeelten en dat betekent dat wij ons huiswerk beter moeten doen."

Mercedes komt niet terug op doorontwikkeling 2021-auto

Dat laatste betekent overigens niet dat Mercedes de 2021-auto alsnog ingrijpend gaat doorontwikkelen. Wolff heeft eerder al uit de doeken gedaan dat de focus op 2022 ligt en de recente nederlagen veranderen daar niet meteen iets aan. "Nee, helemaal niet. We zien dit als een sportieve oorlog en eentje die bijzonder lang duurt. Dit gaat niet slechts over één race of zelfs één seizoen. De reglementen van volgend seizoen gaan echt jaren mee en daarvoor moet veel werk worden verzet. Die aspecten moet je nu eenmaal tegen elkaar afwegen."

