Horner: Kwam theater kijken bij door Netflix gefilmde meeting

F1-topman Stefano Domenicali en de teambazen kwamen in Canada bijeen om het te hebben over de door FIA uitgevaardigde technische richtlijn, waarin maatregelen stonden om porpoising in te dammen. Gedurende de meeting liepen de gemoederen hoog op. Mercedes-baas Toto Wolff liet na afloop weten dat de houding van diverse chefs 'zielig' en 'onoprecht' was en dat er politieke spelletjes werden gespeeld. De Oostenrijker stond erop dat er sprake is van een veiligheidsprobleem.

Mercedes is een van de weinige teams die voor actie pleit tegen porpoising. Dit in tegenstelling tot Red Bull Racing, dat er geen problemen mee heeft. In de meeting kreeg Wolff te horen dat diverse teams - met name Ferrari en Alpine - het idee hadden dat de nieuwe technische richtlijn in strijd is met de regels en dat het bevestigen van een extra steun op de vloer formeel illegaal was.

Horner meent dat het porpoising bij Mercedes meer ligt aan het concept van de auto en niet aan de reglementen. Volgens de Brit moet het team uit Brackley er zelf maar voor zorgen dat ze de zaakjes op orde krijgen. Bij de vergadering waren ook camera's van Netflix aanwezig voor het vijfde seizoen van Drive to Survive. In Montreal volgden zij Wolff. Horner kreeg het gevoel dat er ook een stuk theater bij kwam kijken. "Misschien willen ze hem wel aantrekken voor de nieuwe film van Lewis", aldus de Red Bull-baas smalend.

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack was de meeting voor sommigen een emotionele aangelegenheid en liepen de gemoederen af en toe hoog op. Zelf twijfelt de Luxemburger aan de timing van de nieuwe technische richtlijn. "Iedereen was aan het reizen en alles stond al op locatie", zegt Krack. "Je kan hier wel op reageren, maar je moet wel weten wat je aan het doen bent of je moet op voorhand al weten wat er moet gebeuren. Dit soort situaties moet je voorzichtig aanpakken en er pas voor de volgende race naar kijken. De timing kon dus beter."

Mercedes bevestigde tijdens de trainingen op vrijdag een extra steun op de W13 van George Russell om porpoising te lijf te gaan en in te springen op de nieuwe technische richtlijn. Die werd kort voor de start van de derde training op zaterdag weer van de auto gehaald, omdat sommige teams zich dus afvroegen of de steun wel binnen de reglementen valt en er dus een protest tegen Mercedes kon volgen. De timing van het uitvaardigen van de technische richtlijn gebeurde terwijl teams op weg waren naar Canada, maar Mercedes bleek er dus op voorbereid, wat voor vraagtekens zorgde bij de andere teambazen.

Horner had van tevoren al gedacht dat porpoising met name in Baku en Canada naar voren zou komen, maar zegt dat het in Montreal uiteindelijk niet zo'n groot probleem was. "Er is een proces dat toegepast moet worden bij het introduceren van dergelijke zaken", stelt de Engelsman. "Ik was vooral teleurgesteld over die extra steun. Dit moet eerst besproken worden. Het is duidelijk gebeurd om de problemen bij één team op te lossen. Er was één renstal die hiermee kwam opdagen, zelfs nog voor de technische richtlijn bekend was. Tel dat maar bij elkaar op."