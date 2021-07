Horner tevreden, maar waakzaam: "Topsnelheid Mercedes indrukwekkend"

Waar Horner en de zijnen op vrijdag Lewis Hamilton langszij zagen komen, had Max Verstappen op zaterdag niet veel tijd nodig om orde op zaken te stellen. Met extreem warme remmen wist de WK-leider de eerste stek over te nemen en vervolgens zijn vierde pole-position op rij te pakken. Nog belangrijker is volgens Horner dat Red Bull de imponerende reeks van Mercedes op Silverstone heeft doorbroken. "Dit is een positieve start, onze eerste pole-position in tien jaar op dit circuit. Natuurlijk is het iets anders doordat het om een sprintrace gaat, maar na negen jaren zal er eens geen Mercedes vanaf pole vertrekken", telt Horner zijn zegeningen.

"Het is in ieder geval geweldig. Max kon de race fantastisch managen, de start is daarbij van cruciaal belang gebleken. Daarna wisten we dat Mercedes vooral sterk was in de eerste sector. Het was vooral belangrijk om op het eerste rechte stuk stand te houden", vervolgt Horner zijn verhaal in gesprek met Sky Sports F1. "Het is alleen jammer dat we Checo er vooraan niet bij hebben na zijn spin op hoge snelheid. Gelukkig zijn de coureur en de auto wel volledig oké."

Red Bull sneller in bochten, Mercedes ijzersterk op rechte stukken

Met de afwezigheid van Perez benoemt Horner meteen een aspect dat Red Bull op zondag parten kan spelen. Het wordt immers weer twee tegen één. Naast dit tactische nadeel zit er ook nog een interessant verschil tussen beide teams in de afstelling. Mercedes rijdt met beduidend minder downforce en heeft daardoor meer topsnelheid. "Je kon vandaag heel duidelijk de sterke en zwakke punten zien. Het onderlinge verschil is klein, al gingen wij misschien iets beter met de banden om dan Lewis. Wij zijn ook iets sneller in de bochten, maar zij zijn sneller op de rechte stukken. Zo noteren we allebei op hele andere manieren snelle rondetijden. Op rechte stukken zien zij er echt indrukwekkend uit, maar dat hangt samen met de vleugelstanden."

Verstappen heeft ook al aangegeven dat hij met de kennis van nu liever voor iets minder downforce was gegaan in de afstelling. Onder parc fermé valt daar echter niets meer aan te veranderen. Wordt de race dan een herhaling van zetten? "Nou, dat denk ik niet. Coureurs hebben veel meer brandstof mee op zondag en dat vraagt ook andere dingen van de banden. Daarnaast wordt het morgen nog warmer, we moeten ook nog maar zien hoe dat de zaken beïnvloedt. Het is in ieder geval fantastisch om die race vanaf pole te kunnen beginnen. En niet vergeten: we hebben de allereerste sprintrace bij kunnen schrijven. Voor fans is dit format in mijn optiek ook leuk om te zien", somt Horner de positieve punten van zaterdag nog eens op.

Video: De reacties op de sprintrace in de F1-paddock, de remmen van Verstappen en de verwachtingen voor zondag besproken