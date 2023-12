Horner tevreden over samenwerking met Ford: "Verloopt uitstekend"

Bij Red Bull ligt de focus niet alleen op 2024, maar ook al op 2026. Het team kan tot en met 2025 rekenen op Honda-motoren die vanuit Japan geleverd worden, maar zal vanaf 2026 zelf krachtbronnen ontwikkelen en produceren in de nieuwe Red Bull Powertrains-fabriek in Milton Keynes. Het is voor het Oostenrijkse team een gloednieuwe uitdaging, maar niet een die ze alleen zullen aanpakken. Red Bull heeft voor dit motorenproject namelijk de handen ineengeslagen met het Amerikaanse Ford. Samen moeten zij ervoor zorgen dat Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri vanaf 2026 voorzien worden van competitieve motoren.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het team achter dit project al belangrijke stappen heeft gezet. "Er is zo veel gebeurd op de achtergrond, met name met Red Bull Powertrains", zegt Horner in gesprek met Motor Sport Magazine. "Zij hebben gedurende het jaar enkele mijlpalen bereikt. En laten we niet vergeten dat 2026 niet eens zo ver weg is en dat er een enorme uitdaging voor ons ligt. Natuurlijk neemt dat ontzettend veel tijd in beslag als ik weer in de fabriek ben."

De aankondiging dat Red Bull met Ford zou samenwerking kwam begin dit jaar in New York. Het was voor Honda toen nog niet duidelijk welk team zij vanaf 2026 van motoren zullen voorzien, ook al stonden zij wel ingeschreven bij de FIA als motorleveranciers. Wel kwam meteen de vraag in hoeverre Ford betrokken is bij de ontwikkeling en of het niet vooral om de badge gaat. "De samenwerking met Ford verloop uitstekend", benadrukt Horner. "We hadden Bill Ford bij ons afgelopen weekend", doelt hij op het weekend van Las Vegas. "Jim Farley [Ford-CEO] is een groot voorstander van het project en hij was eerder die week in de fabriek om de voortgang te controleren. Het is geweldig om die betrokkenheid en dat enthousiasme te zien. Dat een merk en een OEM als Ford erbij betrokken is, is een extra stap voor ons", aldus de Brit.

Eerder dit jaar liet Horner al weten dat de focus in eerste instantie gaat naar het produceren van motoren voor haar eigen teams, maar dat het op langere termijn wel kan denken aan het leveren aan andere teams. "Mochten we aantrekkelijk worden voor andere formaties, dan staan we er zeker voor open om in de toekomst te leveren", zei de Red Bull-teambaas. "Maar zoals ik zei: we willen eerst zelf alles op orde hebben en onze strepen verdienen."