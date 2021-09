Horner wil terugkeer Gasly bij Red Bull “nooit uitsluiten”

Enkele dagen na de Grand Prix van Nederland werd bevestigd dat Pierre Gasly ook in 2022 uitkomt voor AlphaTauri. Het wordt zijn derde volledige seizoen op rij bij de Italiaanse renstal, nadat hij halverwege 2019 na slechts twaalf races bij Red Bull Racing werd teruggezet. Sindsdien maakt hij een ijzersterke indruk met een drietal podiumplaatsen voor AlphaTauri, waaronder een emotionele overwinning op Monza in 2020. Dit jaar stond Gasly in Azerbeidzjan op het podium, maar dat is absoluut niet de enige keer dat hij sterk voor de dag kwam. Daarmee leek de Fransman zich even in de kijker te rijden voor een terugkeer bij Red Bull, maar die renstal houdt komend jaar vast aan Sergio Perez.

Gasly heeft het gevoel dat zijn uitstekende prestaties bij AlphaTauri niet beloond worden en moet nu dus hopen dat hij in 2023 opnieuw de kans krijgt bij de hoofdmacht. Red Bull-teambaas Christian Horner is te spreken over zijn prestaties, maar vindt tegelijkertijd dat de 25-jarige coureur momenteel op de goede plek zit. “Ik zou nooit iets uitsluiten”, zei hij over een nieuwe promotie van Gasly naar Red Bull. “Hij rijdt op een heel mooi niveau. Hij is nog heel jong en hij verricht goed werk. Voor 2023 hebben we meerdere opties, dus dat is precies wat we willen als je in de situatie zit waarin wij zitten. Pierre heeft het de afgelopen seizoenen fenomenaal gedaan voor AlphaTauri. Hun aspiraties blijven groeien, dus het is goed dat hij daar het kopmanschap behoudt. Hij blijft een Red Bull-coureur die uitgeleend is aan AlphaTauri.”

In 2023 is Gasly een van de acht coureurs in de Formule 1 met een achtergrond bij Red Bull. Verder zijn dat teamgenoot Yuki Tsunoda, Red Bull-rijders Max Verstappen en Sergio Perez, Williams-rijder Alex Albon, viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, Ferrari-coureur Carlos Sainz en Daniel Ricciardo van McLaren. Het is tekenend voor het succes van het opleidingsprogramma, dat bovendien een behoorlijke aanwas heeft in de juniorenklassen. “We hebben een groep met jonge talenten die eraan komt”, aldus Horner. “We hebben Liam Lawson en Juri Vips in de Formule 2, Dennis Hauger die aan de leiding gaat in de Formule 3 en een spannende jonge Amerikaan, Jak Crawford. Ook in het juniorprogramma zijn we dus sterk en hebben we diepte.”