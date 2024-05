De Grand Prix van Emilia-Romagna verliep voor Sergio Pérez niet naar wens. De coureur van Red Bull Racing werd na een kleine crash in de afsluitende vrije training verrassend in Q2 al uitgeschakeld, terwijl teamgenoot Max Verstappen pole-position opeiste. Op zondag wist de Nederlander de race in Imola te winnen, terwijl Pérez niet verder kwam dan de achtste plaats op zo'n 55 seconden achterstand. Op papier dus geen fraai resultaat voor de 34-jarige Mexicaan, maar teambaas Christian Horner vindt desondanks dat hij gezien zijn startpositie redelijk gemaximaliseerd heeft.

"Onze simulaties zeiden voor de race dat P7 mogelijk het optimale resultaat was als er niets zou gebeuren qua safety cars enzovoorts", legt Horner uit na afloop van de race, waarin er niet eenmaal met de gele vlag werd gezwaaid. "Hij had één uitstapje door het grind dat hem zo'n zes seconden kostte, maar ik denk dat dit ongeveer het maximaal haalbare was vanaf zijn startpositie." Door die achtste plek is Pérez de tweede plaats in de tussenstand van het kampioenschap kwijtgeraakt aan Charles Leclerc, terwijl ook Lando Norris hem nu tot op enkele punten genaderd is.

'Weten wat onze opties zijn'

Bovendien vecht Pérez nog altijd voor zijn plekje bij Red Bull, aangezien zijn contract aan het einde van het huidige seizoen afloopt. Het povere raceweekend in Imola komt dus ongelegen voor de man uit Guadalajara, maar tegelijkertijd maakt Horner zich nog niet echt zorgen. Hij verwacht dat de achtste plek in Imola slechts een eenmalige terugslag was. "Het is een kalender met 24 races. Hij is geweldig aan het jaar begonnen, hij heeft zijn aanpak ietwat gewijzigd en die is nu heel sterk. Het resultaat in de race komt gewoon voort uit zijn kwalificatie", oordeelt de Britse teambaas, die sinds 2005 al aan het roer staat bij Red Bull.

Wat betreft de toekomst lijkt Red Bull genoeg keuze te hebben voor het plekje naast Max Verstappen. De bij Ferrari vertrekkende Carlos Sainz wordt gezien als kandidaat, terwijl ook RB F1-coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo vechten voor een kans bij de hoofdmacht. "We weten precies waar we staan en wat onze opties zijn. Op een voor ons geschikt moment zullen we een besluit nemen over de toekomst", aldus Horner over de invulling van het tweede zitje. Ook Pérez is dus gewoon kanshebber om te blijven. Er is echter nog niet gewerkt aan contracten, al hoeft dat volgens Horner ook geen probleem te zijn. "Checo is altijd heel rechtdoorzee, dus ik verwacht niet dat dat een probleem zal zijn."