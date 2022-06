Horner verwacht tegenstand Mercedes in Silverstone en Paul Ricard

Jarenlang stond er geen maat op Mercedes in de Formule 1. Tussen 2014 en 2021 werden alle acht wereldtitels bij de constructeurs gewonnen, terwijl in dezelfde periode alleen de rijderstitel van 2021 niet werd gewonnen. De overstap op nieuwe technische reglementen en auto's met grondeffect heeft de Duitse autofabrikant echter geen goed gedaan. Na de eerste negen races van 2022 staat Mercedes nog altijd droog qua overwinningen en ook maakte het team daar geen enkele keer aanspraak op. De W13 bleek bovendien veel last te hebben van porpoising en bouncing, waardoor Red Bull Racing en Ferrari momenteel sterker voor de dag komen.

Mercedes kan echter wat hoop putten uit de snelheid die het liet zien tijdens de Grand Prix van Canada, waar Lewis Hamilton en George Russell als derde en vierde eindigden. Het is voor andere teams eveneens een kleine waarschuwing geweest. Zo verwacht Red Bull-teambaas Christian Horner dat Mercedes tijdens de aankomende races op Silverstone en Paul Ricard meer een rol van betekenis kan spelen. "Absoluut, ik denk dat ze sterk gaan zijn op Silverstone. Ik zie geen enkele reden waarom niet. Hetzelfde geldt voor Paul Ricard", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik denk trouwens ook dat Ferrari snel gaat zijn op Silverstone. Voor ons kan het een iets uitdagender circuit zijn door de natuur van de lay-out. Het is ongelofelijk dat we een reeks van zes opeenvolgende zeges hebben genoteerd, maar Silverstone kan onze grootste uitdaging tot nu toe worden."

Zelf verwacht Mercedes ook dat het beter voor de dag kan komen op Silverstone en Paul Ricard, twee circuits met een vlak baanoppervlak. Dat zou porpoising en bouncing flink kunnen verminderen. Bovendien introduceert de renstal een nieuw pakket met upgrades, waarmee men hoopt het gat richting Ferrari en Red Bull verder te dichten. Het laatstgenoemde team zit echter ook niet stil. Horner sluit echter uit dat er voor de start van de zomerstop een grote upgrade op de RB18 gezet wordt. In plaats daarvan kiest het team voor een bescheiden evolutie. "Er worden componenten geïntroduceerd zodra de componenten aan het einde van hun levensduur komen", aldus Horner. "Het is een heel andere vorm van ontwikkeling dan wat je in eerdere jaren gezien zou hebben."