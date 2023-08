Red Bull Racing won tot aan de zomerstop alle twaalf Grands Prix, waardoor het vooruitzicht dat het Formule 1-team in 2023 elke race wint steeds aannemelijker wordt. In België, waar de laatste Grand Prix voor de zomervakantie werd gehouden, liet Max Verstappen opnieuw de dominantie van de RB19 zien. De regerend wereldkampioen won met 22 seconden voorsprong op teamgenoot Sergio Perez en 32 seconden voorsprong op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die derde werd. Veel toeschouwers en fans hopen dat Red Bull meer weerstand gaat krijgen, maar als het aan teambaas Christian Horner ligt, verandert er helemaal niets. Hij geniet van de dominantie nadat de renstal de afgelopen jaren er alles aan heeft gedaan om Mercedes te onttronen en weer net zo overheersend te worden als in het tijdperk met Sebastian Vettel.

Op de vraag of een deel van Horner hoopt dat Verstappen uitgedaagd gaat worden, nadat hij alweer zijn achtste opeenvolgende zege pakte op Spa-Francorchamps, zegt de Brit: "Er is geen greintje in mij dat dat wenst. Ik ben nog steeds aan het bijkomen van 2021. Het behalen van resultaten zoals in Spa komt door teamwork. Daarom zagen jullie ook Greg Reeson, onze techneut in de pitbox die voor alle banden zorgt, de constructeursbeker ophalen [in België]. Elk teamlid is belangrijk, net als elke afdeling. Dit soort resultaten behaal je niet per ongeluk. Dit zijn gouden tijden voor ons team. Ik neem mijn petje af voor iedereen achter de schermen. Iedereen werkt snoeihard voor deze prestaties."

Naast twaalf Grand Prix-zeges waren ook alle sprintraces een prooi voor de mannen en dames uit Milton Keynes. Twee keer kwam Verstappen in de kortere race als eerste over de lijn, een keer ging de overwinning naar Perez. "Het is fenomenaal om ongeslagen de zomerstop in te gaan in zowel de GP's als sprints", gaat Horner verder. "De huidige positie overtreft de verwachtingen van iedereen."

Horner weigert echter om publiekelijk na te denken over de kansen van Red Bull om de resterende tien races te winnen en daarmee het eerste F1-team in de geschiedenis te worden dat ongeslagen blijft tijdens een seizoen. Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit in ieder geval niets uit: "Als je logisch nadenkt, lukt dat niet", zegt de Oostenrijker tegen Motorsport.com. "Maar we hadden ook niet gedacht dat we de eerste twaalf races konden winnen, dus nu moet ik wel zeggen: waarom niet? Ik had de dominantie niet zien aankomen. We hebben onze eigen auto verder ontwikkeld en waren best verrast dat anderen dat minder goed deden. Zowel Mercedes als Ferrari zette geen stap vooruit. De tegenstand achter ons wisselt echter wel elke keer. De ene keer is het Ferrari, de andere keer ineens McLaren of Mercedes."