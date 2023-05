De Formule 1 hoopte een nieuw publiek te bereiken met de Netflix-serie Drive to Survive. De serie werd warm ontvangen omdat deze de fans een kijkje achter de schermen gaf. Door de jaren heen nam de kritiek wel toe, omdat er in de regisseurskamer te creatief zou worden omgegaan met de beelden om zo een verhaal te creëren dat er niet was. Christian Horner geeft een inkijkje in hoe het voor de teams is om aan deze serie mee te werken.

"Wat je niet moet vergeten, is dat het een tv-show is", zegt Horner in gesprek met Financial Times. "Zij leggen uren en uren aan inhoud vast. Het probleem is, is dat zij aan het begin van de dag een microfoon op je plakken en de camera's blijven binnen het team. Op een gegeven moment weet je niet meer welke camera van wie is. Je vergeet dan dat ze er zijn. Dan kom je aan het einde van het seizoen en dan sturen ze je de clips van alleen jou en je team. Dat tonen ze dan niet in verhouding tot de rest. Dan denk je: 'Heb ik dat echt gezegd? Heb ik echt iemand een 'See you next Tuesday' genoemd?", doelt hij op de eufemisme voor het Britse scheldwoord cunt.

"Dan zeg je: 'Dat kun je er niet in doen, je toont een deel van de auto'. Dat is de enige 'verlaat de gevangenis'-kaart die je krijgt, als er iets van intellectueel eigendom te zien is wat je niet wil laten zien", legt Horner uit. Dat brengt de Brit op een briljant idee: "Als je de hele dag met een voorvleugel rondloopt, zit het wel goed", lacht hij. "En natuurlijk maken ze een tv-show, dus ze creëren een verhaal. Soms ben je de schurk en soms de held. Soms ben je het allebei in één seizoen of één aflevering."

Soapserie

Dat is niet altijd in dank afgenomen door Formule 1-coureurs, waaronder Max Verstappen. De Nederlander was kritisch over de handelswijze van Netflix en weigerde in 2021 mee te werken. Na gesprekken keerde hij dan toch terug voor het vijfde seizoen van de serie, die begin dit seizoen verscheen en een inkijkje in het seizoen 2022 gaf. De serie heeft ondanks alle kritiek veel nieuwe Formule 1-fans naar de circuits weten te trekken. Met name in de Verenigde Staten steeg de populariteit van de sport enorm, zoals te zien was in Austin. In de beginjaren was er genoeg plek op het Circuit of the Americas, de afgelopen twee edities zette het circuit records voor bezoekersaantallen.

Volgens Horner valt de succeskant van Drive to Survive dan ook niet te ontkennen. "Wat de serie voor de sport heeft gedaan is krankzinnig. Het is een absolute gamechanger geweest. Het zorgde ervoor dat een volledig nieuw publiek Formule 1 ging kijken. Het is soms een beetje als The Kardashians op wielen. Je wacht gewoon totdat Guenther Steiner zijn beheersing verliest of dat ik en mijn vriend Toto (Wolff, Mercedes-teambaas, red.) wat onenigheid hebben."

"Het geeft je een inkijkje in de persoonlijkheden van de coureurs", vervolgt Horner. "Het gaat niet alleen om wat er vooraan gebeurt, maar ook de worstelingen verder achteraan. Als je alleen de Grand Prix kijkt, zie je de entertainment van de race, maar je krijgt niet dat kijkje achter de schermen. De Formule 1 is tot op zekere hoogte een soapserie, met de manier waarop het te werk gaat, de mensen die erbij betrokken zijn, het geld, de politiek. Er gebeurt zoveel in de sport."

Volgens Horner heeft de komst van Drive to Survive niets veranderd aan de karakters van de sterren in de paddock. "Guenther Steiner was altijd al zo", grapt hij. "Ik denk dat de mensen zo waren, maar je zag het alleen niet. Nu begin je de dynamiek te zien in de teams met de coureurs en teambazen, de engineers en hoe zij werken, de rivaliteiten. Dat was er altijd al. Toen ik in deze sport begon, stond Bernie Ecclestone aan het roer met Max Mosley, je had Ron Dennis bij McLaren, Flavio Briatore bij Renault, Jean Todt bij Ferrari. Als er toen een Netflix-camera was geweest, dan zou deze X-rated zijn."